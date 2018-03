MADRID. VILLACÍS TACHA DE “TOMADURA DE PELO” QUE EL AYUNTAMIENTO NIEGUE DINERO PARA LAS CÁMARAS DE TETUÁN

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, calificó este miércoles a la salida del Fórum Europa de “tomadura de pelo” que el Gobierno municipal diga que no hay dinero para instalar cámaras en las calles del distrito de Tetuán y sugiera tramitar esta reivindicación vecinal dentro de los presupuestos participativos.



Villacís acudió a escuchar la intervención del presidente de la FEMP, Abel Caballero, en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum; una intervención a la que apostilló que la reforma que él propuso para blindar competencias locales debe garantizar la no duplicidad y que el superávit municipal, en particular el de Madrid, debe aprovecharse para rebajar los impuestos.

Preguntada luego por la invitación de Ahora Madrid, ayer por la tarde en el pleno de Tetuán, a que la petición de cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad en el distrito se tramite como propuesta a sufragar con los presupuestos participativos, Villacís dijo que “es una tomadura de pelo”, y que Cs ya no sabe qué hacer para sacar adelante esta propuesta, que es “un clamor vecinal”.

Villacís atribuyó la nueva idea de Ahora Madrid a que “a ellos no les gustan las cámaras”, desmintió que no haya dinero porque sí lo hay para los dinamizadores de distrito y las subvenciones nominativas y advirtió de que “ya sabemos todos lo que pasa” cuando el tema de Tetuán se quiere trasladar a mesas y foros locales antes de llevarse a presupuestos participativos.



