MADRID. VILLACÍS DESEA QUE CARMENA REPRUEBE A SÁNCHEZ MATO POR ENTREGARSE A “DESESTABILIZAR EL SISTEMA”

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, expresó este jueves en el Fórum Europa su deseo de que la alcaldesa, Manuela Carmena, “reprobase” al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, uno de los concejales a quienes ve “entregados a desestabilizar el sistema”, como demostró firmando un manifiesto por el derecho a decidir.

Villacís protagonizó la edición de hoy del evento informativo que organiza Nueva Economía Fórum, y, en el coloquio, aseguró no haberse sorprendido de que Sánchez Mato y otros dos concejales de Ahora Madrid, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán, firmaran el manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña de los promotores del acto que se iba a celebrar en Matadero el domingo pero un juez anuló el martes.

Esos y otros concejales de Ahora Madrid, lamentó Villacís, parecen responder al patrón de “manifa que hay, allá que van”, pues están “entregados a desestabilizar el sistema”, en este caso a romper España y poner en cuestión la democracia y la legalidad. “A todo esto se apuntan”.

Y, en concreto, sobre Sánchez Mato, de quien está segura de que se apuntará al acto allá donde se celebre, Villacís dijo que le parece “nefasto para el Ayuntamiento”, porque “Madrid no le importa lo más mínimo” y sólo la usa como “plataforma perfecta para ir de estrellita” contra el Ministerio de Hacienda. “Ojalá la alcaldesa reprobase a Sánchez Mato”, deseó.

De hecho, el enfoque de la intervención inicial de la portavoz de Ciudadanos fue precisamente criticar que Ahora Madrid “no está gobernando”, por sus “peleas internas constantes”, sus “lobos solitarios” como Sánchez Mato, Galcerán, Carmona, Rommy Arce y otros, y porque se prepara para las elecciones de 2019 “generando una red clientelar” con ya 850 puestos de libre designación, más que en el Gobierno de Ana Botella. “Tengo la sensación de que no les pasa factura y esto no lo podemos consentir”, se conjuró.

Villacís criticó también la profusión de mesas de debate poco resolutivas que organiza Ahora Madrid y dedujo que son una “unión temporal de empresas”, que utilizaron a Carmena como “caballo de Troya” para llegar al poder, pero que “no es un partido de gobernar sino de protestar”, que “quiere convertir Madrid en un campo de batalla ideológico”.

