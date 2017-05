MADRID. VILLACÍS AFEA A CARMENA LA FALTA DE APOYO AL EMPLEO, LA SUCIEDAD Y LOS CONTRATOS A DEDO

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, recriminó este jueves a la alcaldesa, Manuela Carmena, y su gobierno, la falta de apoyo al empleo y al crecimiento económico, la suciedad de la ciudad y los contratos “a dedo” de personal y trabajos y servicios para el Consistorio

En su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad, Villacís reprochó al Gobierno municipal que no puede pasarse toda la legislatura “diagnosticando” y quejándose de la herencia recibida, porque Madrid tiene un inmenso potencial, y sólo le falta “un gobierno ambicioso” que no sabe “mirar lejos” ni “qué se está cociendo en el mundo”, y no tiene “vocación de crecer”.

La primera objeción concreta que hizo es que “Madrid está sucio”, con un incremento de avisos de limpieza de 7.042 el primer trimestre de 2015, antes de que Ahora Madrid llegara al gobierno a los 12.040 del primer trimestre de 2017, y lo relacionó con el descenso de la deuda que ha experimentado el Ayuntamiento. La portavoz de Cs aprovechó para criticar el estado en que dejó la Puerta del Sol la concentración de Podemos el sábado pasado para escenificar su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Villacís dijo también que el Gobierno municipal no cree en el empleo, como lo demostraría el desalojo de Madrid Eat, y contrastó éste con su laxitud con los colectivos okupas. Mencionó datos como que en Madrid la muerte de empresas aumentó un 10% frente a la reducción de más del 20% en España y la Comunidad, en tanto que el crecimiento de la ciudad es al 2,5%, frente al 5,6% del total del Estado. Según sus datos, el número de tiempo de espera para crear negocios, 128 días, es el mismo que con el PP en el gobierno municipal.

La portavoz de Cs censuró también las supuestas contrataciones y adjudicaciones de contratos menores a dedo por parte del Ayuntamiento, incrementando su número de asesores, y pidió a Carmena que no se esconda en “el burladero de las competencias” para no solucionar problemas como la seguridad. También criticó que el 40% del gasto social se ha ido a la EMVS y que sólo se han empezado 20 de las 4.000 viviendas que planeó construir, y que lo único que haya hecho por los policías municipales haya sido comprarles un nuevo uniforme y expedientarles e identificarles por manifestarse.

