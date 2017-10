(VÍDEO) MADRID. SÁNCHEZ MATO CRITICA QUE EL PP QUIERA “DAR BANDERAZOS” ENGALANANDO LA CIUDAD EL 12 DE OCTUBRE

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de nuestros clientes en la web https://goo.gl/mT4nqU). El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, entiende que, habiendo ya una bandera de España en un lugar oficial, como la sede del Consistorio, la iniciativa del PP de llenar la ciudad de enseñas rojigualdas en la Fiesta Nacional del 12 de octubre es “una estrategia de intentar atizar en la política e ir dando banderazos a la gente”.

En una entrevista con Servimedia, Sánchez Mato confesó que, en el actual conflicto nacionalista, que está motivando que “salga lo peor de esta sociedad”, están proliferando “muchas más banderas” de España de las que a él le “gustaría ver”, por lo que rechazó el empeño del PP en engalanar Madrid para conmemorar la Fiesta Nacional.

Recordó que ya habrá una bandera española en el Ayuntamiento, por lo que “poner más banderas forma parte de esta estrategia de intentar atizar en la politica e ir dando banderazos a la gente”. Y contrapuso, en alusión a las cargas policiales contra el referéndum de independencia de Cataluña: “Yo prefiero dar abrazos; funciona mejor para que la gente no se quiera ir. Mejor dar abrazos que dar porrazos”.

El delegado puso en duda que la reciente afloración de banderas españolas en los balcones sea a iniciativa de los ciudadanos. “Espontáneo, claro, todo espontáneo”, ironizó, antes de confesar que no le gusta “el que se utilice la bandera como instrumento de parte”, ni tampoco “utilizar al Rey como instrumento de parte”.

En suma, todo este ‘revival’ patriótico le parece “un tema claramente interesado”, que hace que por ejemplo la comisión de investigación sobre el rescate de las cajas de ahorro esté pasando “sin pena ni gloria” en el Congreso, por lo que “demuestra poco amor a la patria, mucho interés en atizar el conflicto en vez de solucionarlo” y, “viendo lo ocurrido en el pasado, deberíamos actuar de otra manera”.

Respecto a la declaración institucional que los grupos municipales dicen estar negociando para el pleno para celebrar el 12 de octubre que sacaron adelante el PP, el PSOE y Ciudadanos, Sánchez Mato apuntó que “es muy complicado” llegar a un acuerdo, “porque el PP y Ciudadanos creen que haciendo más duro el conflicto van a tener mas rédito electoral”. Admitió que no comparte su idea de que la Constitución es lo que une a todos los españoles, porque, aun “existiendo una clara mejoría en los últimos 40 años” porque se venía de una dictadura, no cree que una Carta Magna “incumplida de forma sistemática en materia de derechos” pueda ser “el instrumento que tenga que unirnos”, así que “utilizar eso como pegamento es un error”.

