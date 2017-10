(VÍDEO) MADRID. SÁNCHEZ MATO APOYA A CARMENA COMO CANDIDATA, PERO CON PRIMARIAS, PLURALIDAD Y RESPETO A LAS MINORÍAS

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de nuestros clientes en la web https://goo.gl/mT4nqU). El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ve “genial” que la alcaldesa, Manuela Carmena, vuelva a ser candidata de Ahora Madrid en las elecciones municipales de 2019, pero advirtió de que IU y otros grupos van a pedir “pluralidad, primarias y respeto a las minorías” en la lista que se presente.

Así lo manifestó en una entrevista concedida a Servimedia en la que señaló que “Carmena está demostrando una ejecución brillantísima, que ha cambiado y está cambiando Madrid, y lo que le queda por cambiar”, por lo que sería una “excelentísima candidata” si quiere volver a presentarse en las elecciones de 2019, como hace dos semanas dejó entrever que podría ocurrir la mano derecha de la alcaldesa, primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

Ahora bien, puntualizó, el que Carmena sea una gran candidata “de nada valdría si no fuéramos capaces de tener un equipo potente”. Y, por eso, avanzó, IU y otras corrientes de Ahora Madrid, como podrían ser Ganemos, Anticapitalistas y demás, “van a plantear” algo que le parece “de sentido común y ya no tiene vuelta atrás: que haya pluralidad, primarias y respeto a las minorías”.

Según dijo, Ahora Madrid “fue ilusionante porque incorporó a gente que no era sólo de IU, Podemos o Equo”, sino que “hubo gente que estaba en la marginalidad de formaciones políticas de la izquierda tradicional y se incorporó, y eso no lo podemos perder”. De esa forma, dejó entrever que lo que el llamado ala izquierda de Ahora Madrid no aceptaría es una lista en la que Carmena, o Podemos, impusieran sólo a personas de su estricta confianza.

El coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, afirmó días antes de la revelación de Higueras que estaría dispuesto a presentarse por Ahora Madrid a las elecciones si hubiera una lista “ilusionante”, pero Sánchez Mato no entró a valorar si esa candidatura ilusionante para Cueto sería la misma que lo sería para él, puesto que la desconoce.

La solución, para el delegado de Economía y Hacienda, es por tanto esa pluralidad con respeto a las minorías que “tenemos incluso que potenciar”. En definitiva, “genial si a Manuela la apetece, pero no es sólo Manuela. Tenemos que ser capaces de incorporar a mucha más gente. Ése es el proceso ilusionante e importante, y tiene que ver con primarias, rendición cuentas, respeto a las minorías…; las cosas básicas que dieron lugar a Ahora Madrid”.

