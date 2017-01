C. VALENCIANA. RIBÓ QUIERE COBRAR EL IBI A VIVIENDAS VACÍAS PORQUE LOS BANCOS NO LAS VENDEN AL AYUNTAMIENTO

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, denunció este miércoles que “los bancos que sabemos que tienen viviendas vacías” no han querido vendérselas a su Ayuntamiento, por lo que demandó una legislación que le permita “gravar el IBI” a estas viviendas para penalizar a las entidades que las mantengan deshabitadas.

Así se expresó el primer edil en declaraciones a la prensa tras participar en un acto de ONU Hábitat celebrado en Madrid, donde debatió sobre la agenda urbana con sus homólogas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau.

“Son los bancos los poseedores de estas viviendas”, explicó. De hecho, recordó que el Consistorio convocó un concurso para adquirir estas viviendas vacías y “se tuvo que dejar prácticamente desierto” porque no participaron “los grandes bancos”.

“Tienen sobrevalorados” estos pisos, aseguró, por lo que “no han querido pujar”. Y es que el Ayuntamiento quiso adquirirlos “a los valores de mercado”, algo que no convenció a las entidades bancarias.

“Es un tema muy curioso que haya viviendas desocupadas. A pesar de ello, estas viviendas no salen al mercado”, denunció.

