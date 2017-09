C. VALENCIANA. LA ONCE GALARDONA EL “CARÁCTER SOLIDARIO” DE LA SOCIEDAD VALENCIANA

La ONCE ha premiado hoy el “carácter solidario” de la sociedad de la Comunidad Valenciana, haciendo entrega de los Premios Solidarios ONCE Comunidad Valenciana 2017 a la Fundación Levante UD Cent Anys, el programa ‘Elche se Mueve Contigo’, Fernando del Rosario, Terrabona y Projecte Trèvol.

La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la región, Mónica Oltra; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz; el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez; el presidente del Cermi Comunidad Valenciana, Luis Vañó; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Enrique Llin, entregaron estos premios solidarios.

A la ceremonia de entrega han asistido también la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Elena Ferrando; la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Comunidad Valenciana, Lola Fernández; y el delegado territorial de la ONCE, José Manuel Pichel, así como representantes de la discapacidad y del tercer Sector.

Los Premios Solidarios ONCE Comunidad Valenciana 2017 pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la “Diferencia, como un valor que enriquece a la Sociedad”.

Los galardonados en la edición de 2017 son la Fundación Levante UD Cent Anys, en la categoría ‘Institución, organización, entidad u ONG’, por su contribución mediante el deporte a la inclusión de niños y jóvenes de diferentes discapacidades; por dar a conocer proyectos de carácter social que no hubieran tenido visibilidad sin su implicación; y por su constante colaboración con ONG que atienden a distintos colectivos en riesgo de exclusión.

Como ‘Medio de comunicación’ se ha premiado al programa de Tele Elx ‘Elche se mueve contigo’, por contribuir desde hace tres años a visibilizar a aquellos colectivos que siguen luchando por sus derechos para alejarse del riesgo de exclusión. También por mostrar a la sociedad toda la rica diversidad que aportan los hombres y las mujeres que forman parte de ella: personas con discapacidad, colectivos LGTBI, mujeres, etc.

En la categoría de ‘Persona física’, se ha galardonado a Fernando del Rosario Romero, porque se ha distinguido durante toda su vida por la lucha contra la desigualdad y por su trabajo constante en favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ha desempeñado cargos muy relevantes en la Cruz Roja, entre ellos destaca haber sido durante 25 años presidente de esta institución en la Comunidad Valenciana. Ha contribuido de forma decisiva a la articulación del Tercer Sector, y, todo ello, siempre desde el espíritu de colaboración que está en el ADN del voluntario.

Los Premios Solidarios Comunidad Valenciana 2017 han reconocido la labor de Terrabona, en la categoría de ‘Empresa’. El jurado ha destacado su contribución a la empleabilidad de la personas con discapacidad a través del cooperativismo favoreciendo así al desarrollo de la Economía Social.

Como ‘Administración Pública’ se ha premiado al Projecte Trèvol, por sus más de 20 años trabajando en la inserción laboral, apoyo educativo, proyectos de ocio y tiempo libre, etc., dirigidos a las personas con discapacidad que viven en la Vall d’Albaida. Sus objetivos son facilitar la participación en el entorno social y la inclusión en el mismo, desarrollando para ello 29 programas distintos.

El jurado de esta edición ha estado formado por Elena Ferrando Calatayud, secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal de la Generalitat Valenciana; Vicente Martínez Useros, redactor Jefe de El Mundo Valencia; Lola Fernández Rodríguez, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector CV; Luis Vañó Gisbert, presidente del Cermi CV; Gemma León Díaz, consejera general de la ONCE; José Manuel Pichel Jallas, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; y Enrique Llin Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana.

