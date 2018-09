Trias apuesta por una candidatura encabezada por Munté y Mascarell en Barcelona

En declaraciones a los medios por La Mercè, Trias ha afirmado que descartan una candidatura unipersonal y que apuestan por una candidatura con mucha gente de primerísimo nivel, ha dicho, y con una gran transversalidad, con la que confían en "competir fuerte y en ganar".

Así, ha mostrado su disposición a Neus Munté, y ha dicho que será ella quien decida cómo se encabeza y cómo se lleva a cabo la candidatura, aunque ha remarcado que la obligación que tienen es hacer una "candidatura potente".

Ha celebrado que las fiestas de La Mercè sean un "éxito total", ha agradecido a los trabajadores del Ayuntamiento su trabajo, y ha reconocido que es una fiesta que genera gran convivencia y en la que no hay conflictos, ni por la calle ni entre los partidos políticos.

Trias no ha querido hacer valoraciones respecto la actualidad política del Gobierno central porque ha considerado que es un día de fiesta en el que no quiere "pelearse con el gobierno central ni con nadie", y ha recordado al exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión, y ha lamentado que es la primera vez en 20 años que Forn no está en los actos que se celebran con motivo de La Mercè.