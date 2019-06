Torra pide a los ediles defender derechos y libertades y Colau pide la libertad de Forn

En su intervención durante la visita de la Corporación Municipal al Palau de la Generalitat, el presidente ha dado la bienvenida a los concejales --aunque el concejal de BCN Canvi-Cs Manuel Valls le ha negado el saludo y los del PP no han asistido--, y Torra ha coincidido con Colau en que no se puede "aceptar ni normalizar que Forn esté sólo unas horas libre".

"Estamos en una situación de excepcionalidad que no quiero menospreciar. Aquí debería estar Joaquim Forn. Lamento profundamente que la crueldad de la represión actual se lo haya llevado a Soto del Real, donde no debería estar él ni el resto de presos políticos. De ahí mi compromiso personal, una vez más, para acabar con esta situación y no normalizarla", ha dicho la primera edil.

