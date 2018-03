MADRID. EL DIRECTOR DE TRAGSATEC VE “IMPECABLE” LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENCARGADA POR LA COMUNIDAD PARA APOYAR EL REPARTO DEL 0,7%

El director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata, que compareció hoy en la Asamblea de Madrid para informar sobre encomienda de gestión suscrita en 2017 con la Consejería de Políticas Sociales y Familia para el apoyo a la gestión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender a las personas en situación de pobreza y exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del IRPF, calificó el trabajo realizado de “impecable”



“Estamos satisfechos del trabajo realizado”, dijo González, quien explicó que esta empresa pública, que tiene 40 años de historia, se encarga de realizar encargos institucionales o encomiendas de gestión en apoyo a las distintas administraciones públicas.

En este caso concreto, fue contratada por la Comunidad de Madrid para apoyar la gestión de los programas de las ONG y dijo que la encomienda se encargó en diciembre de 2017 por un importe de 561.000 euros.

Indicó que “no hay conflicto de intereses” en este trabajo, que no se mantuvo ninguno contacto con las ONG, que “nuestro trabajo es objetivable y que no es corresponsable de nada, ya que no podemos suplantar a la Comunidad”.

Asimismo, aseguró que el Gobierno regional no ha influido en su trabajo ni en la contratación de los empleados que han realizado este encargo. Señaló que el trabajo fue realizado por un equipo de 43 personas, de las que 26 fueron contratadas expresamente para esta labor, que concluirá a mediados de abril.

González Mata informó de que las actividades realizadas consistieron en “recepción de expediente, valoración de objetivos, baremación y propuestas de concesión”.



