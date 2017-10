MADRID. EL PP DICE QUE EL TRÁFICO HOY “HA SIDO UN CAOS” Y EXIGE A CARMENA GARANTIZAR LA MOVILIDAD AUNQUE LLUEVA

Google Plus

- Ciudadanos asegura que ya avanzó que con lluvia habría “colapso y atascazo”. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, denunció este miércoles que el tráfico “hoy ha sido un caos” y exigió a la alcaldesa, Manuela Carmena, que tiene que “garantizar la movilidad de los madrileños, llueva o no llueva”, y sin poner “excusas de mal pagador".

Almeida criticó, por ello, que Carmena dijera tras descubrir una placa dedicada a Victoria Kent que la circulación “no ha ido del todo mal” y que el Ayuntamiento “ha hecho lo que ha podido”, y aventuró que “ya saben los madrileños lo que pueden esperar del Ayuntamiento”: que “cuando haya un problema de lluvia, que tampoco es un problema para la circulación, no van a hacer absolutamente nada”.

El portavoz popular preguntó cuántos de los madrileños que han llegado tarde a sus quehaceres han visto policías municipales o agentes de movilidad regulando el tráfico” y que si eso es todo lo que se puede hacer. En suma, tachó de “excusas de mal pagador” que Carmena diera por supuesto que la lluvia supone problemas para el tráfico y la espetó en segunda persona: “Tienes que garantizar la movilidad de los madrileños, llueva o no llueva”.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, también criticó los problemas de circulación registrados hoy en Madrid, en este caso a través de su perfil de Twitter: “Hoy, primer día de lluvia, Madrid se ponía a prueba. El resultado ya lo adelantamos en julio. Colapso y atascazo”, escribió.

