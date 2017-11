MADRID. EL PSOE TILDA DE “TELENOVELA” LA BAJADA DE IMPUESTOS ANUNCIADA POR CIFUENTES Y CIUDADANOS

El PSOE considera una "telenovela" con pocos beneficiarios la bajada de impuestos que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y Ciudadanos aseguran que conllevarán los presupuestos de la región para 2018.

Así lo aseguró, en declaraciones a Servimedia, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Reyes Maroto, quien acusó a Cifuentes y al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de pretender vender "una bajada de impuestos que tendrá pocos beneficiarios".

Tras recordar que antes de la presentación del proyecto presupuestario la formación naranja ya había adelantado su exigencia de bajada de impuestos para apoyar los presupuestos, Maroto dijo que en ese momento se inició "una telenovela en la que Aguado y Cifuentes se enredaban en una discusión acalorada sobre la oportunidad o no de bajar impuestos”.

La diputada socialista se refirió a que en el proyecto de presupuestos para 2018 “se aumentan las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción y para alquiler de vivienda habitual a jóvenes, una mejora que solo va a beneficiar a 165.000 madrileños, apenas el 3% de la población que tiene esta región”.

"SIGUIENTE ESCENA"

Manifestó que Aguado y Cifuentes “han pasado a la siguiente escena de la película, hacen campaña publicitaria de medidas que todavía no se han aprobado”.

Añadió que “la telenovela continua y pasamos a ese momento de intriga en el que descubrimos que no es oro todo lo que reluce” y destacó que “lo que están anunciando a los madrileños es humo porque como en todo guion hay letra pequeña”.

Aseguró que “la deducción por nacimiento o adopción de hijos será aplicable a los hijos nacidos o adoptados a partir del 1 de enero de 2018, lo que esto significa que habrá que esperar a 2019 para que la mejora tenga efecto”.

“Esperaremos impacientes la siguiente temporada de la telenovela porque estoy segura de que nos esperan muchas novedades”, explicó Maroto, quien señaló que no sabemos si tendrá final feliz aunque lo intuimos”.

