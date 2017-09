MADRID. LOS TAXISTAS CELEBRAN QUE SE ELIMINEN LOS VEHÍCULOS CONTAMINANTES, PERO PIDEN MÁS APOYO DE LOS FABRICANTES

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) se felicitó este viernes de que el Ayuntamiento de Madrid vaya a obligar a que los nuevos vehículos adquiridos a partir de enero de 2018 sean modelos no contaminantes, aunque esta organización demandó más ayudas al sector por parte de los fabricantes y más puntos de recarga de este tipo de coches.

A través de un comunicado, Julio Sanz, presidente de la FPTM, consideró esta decisión “una buena noticia para la ciudad” y recalcó “el compromiso del sector con el medio ambiente, ya que las asociaciones llevamos tiempo trabajando para introducir combustibles alternativos eléctricos y ecológicos que contribuyan a mejorar el medio ambiente”.

La reforma del Consistorio madriñeño también incluye como novedad la libertad a la hora de elegir modelo de vehículo, por lo que los taxistas podrán decidir sin la autorización previa del Ayuntamiento, siempre y cuando los vehículos cumplan con las dimensiones mínimas y los límites de emisiones establecidos.

Desde la FPTM se agradeció al Gobierno de Manuela Carmena estas medidas, aunque se solicitó a los fabricantes que sean “receptivos” y ofrezcan un abanico más amplio para que sea más fácil acceder a vehículos híbridos y eléctricos que les permita cumplir esta nueva normativa. En este sentido, Sanz destacó que la situación actual está marcada por “las trabas que se nos encontramos los taxistas a la hora de acceder a ciertos modelos”.

"TOMAR PARTIDO POR EL SECTOR"

A este respecto, el presidente de la FPTM insistió en que “los taxistas estamos aún a expensas de los fabricantes de coches, que en muchas ocasiones no dan instrucciones ni especificaciones para que el vehículo se pueda adaptar a la instalación del taxímetro”. Por este motivo, dijo que en muchos casos los taxistas “acabamos adquiriendo los modelos que interesan al fabricante y no los que a los taxistas nos gustaría”, por lo que es necesario que “los fabricantes comiencen a tomar partido por el sector del taxi”.

En relación a los puntos de recarga de este tipo de vehículos, en Madrid hay instalados ahora mismo entre 60 y 70 surtidores de gas licuado de petróleo (GLP), y ocho de gas comprimido (GNC), combustibles que utilizan este tipo de vehículos ecológicos.

En este sentido, Sanz dijo que si bien los surtidores GLP responden a la demanda de abastecimiento de este tipo de coches, “es preciso instalar un mayor número de puntos de recarga de tipo GNC, pues los ocho surtidores con los que cuenta la ciudad resultan totalmente insuficientes”. Añadió que es necesario “montar una infraestructura para que pueda haber más vehículos no contaminantes, pero nos encontramos en el camino correcto”.

Por otro lado, el presidente de la FPTM solicitó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que mantengan las ayudas al sector para la adquisición de vehículos no contaminantes.

En la capital circulan actualmente 15.723 taxis, de los que un 36,47% cuentan con la etiqueta ECO establecida por la Dirección General de Tráfico, y un 0,18% son modelos Cero Emisiones. Con una media de renovación de 2.500 vehículos al año, se calcula que para el año 2023, Madrid contará con una flota de taxis ecológicos.

