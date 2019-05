Sol Sánchez acude a la fiesta de la Comunidad por "curiosidad antropológica" y afea que se premie a Metro

En declaraciones a los periodistas tras el desfile militar con motivo del Dos de Mayo, Sol Sánchez ha indicado que le parecía muy bien la cabeza de lista de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, Isabel Serra, no haya acudido al encuentro, aunque no le ha parecido correcto que no hayan dejado una silla vacía para que "se notara su ausencia".

"Yo he venido para satisfacer mi curiosidad antropológica y la verdad es que ha sido interesante teniendo en cuenta que he visto cómo se premiaba a una empresa que gracias a la elusión fiscal no paga impuestos y le sale a devolver y cómo se premia a una empresa pública como Metro que en la última década ha hecho la vista gorda con la salud de todos sus trabajadores", ha criticado.

A su juicio, hay que dar la vuelta en la Comunidad "a muchas cosas" empezando "por los propios criterios de dar los premios" en la región.

En cuanto a los resultados de las elecciones generales, ha indicado que "no son todo lo buenos" que le hubieran gustado, pero sí para saber que "se ha frenado la derecha y la extrema derecha".

Ahora, de cara a las elecciones autonómicas, cree que aún hay tiempo de conseguir que haya también una buena participación, porque está la "sanidad pública, la educación y los servicios sociales en juego".