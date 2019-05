Serra acusa al PP de "regalar a sus amigos corruptos" la Sanidad y no permitirá que la financie Amancio Ortega

En un acto feminista en Rivas-Vaciamadrid, Serra ha arremetido contra la candidata del PP al Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, por decir "barbaridades, que todo el mundo se las toma a coña". "Se declara sucesora del aguirrismo, pero hay que tomársela en serio porque ha estado trabajando con el conseguidor de la Púnica y defiende la privatización sanitaria que tanto daño ha hecho", ha dicho.

La aspirante autonómica de Unidas Podemos ha vuelto a prometer la recuperación de los servicios públicos privatizados, que el PP "ha regalado a las empresas de sus amigos, que son empresas que aparecen en las tramas Púnica, Gürtel y Lezo, que precarizan a los profesionales y empeoran la atención a la ciudadanía".

Además, ha insistido en que empresarios como Amancio Ortega "no deben financiar la Sanidad pública, sino que se financie con el dinero de los impuestos de todos; porque no puede depender de la caridad de los millonarios y de cómo se levantan ese día y ellos no puede decidir a dónde va el dinero".

"PODEMOS NUNCA SE VA A EQUIVOCAR DE BANDO"

En el acto, en el que ha estado acompañada por la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Monero, Isa Serra ha afirmado que en las pasadas elecciones generales consiguieron "frenar a las tres derechas y el bloque reaccionario gracias a la fuerza de Unidas Podemos, que dice las cosas claras y nunca se va a equivocar de bando". "Hay que agradecérselo también al movimiento feminismo. Unidas Podemos no tendría sentido sin los movimientos de los pensionistas, taxistas y feministas", ha añadido

"El bloque reaccionario nos puede permitir avanzar porque el feminismo no solo está planteando más derechos para las mujeres, sino un proyecto de sociedad más igualitario. En Madrid llevamos 24 años de gobiernos del PP corruptos, con tres presidentes imputados y dos vicepresidentes. Esa corrupción ha estado sostenida por la privatización de lo público", ha insistido.

La aspirante de Unidas Podemos al Gobierno regional ha criticado el 'techo de cristal', que quiere romper "para todas las mujeres, no solo para unas pocas" y la precariedad femenina. "Las mujeres encadenan contratos precarios y cuidan a los necesitados sin ayuda del Estado. Necesitamos servicios públicos que asuman esos cuidados", ha defendido.

Por último, Serra ha pedido a sus votantes que vayan a convencer a todo el mundo de que hay que votar el domingo. "Podemos echar al PP. Es una necesidad y las mujeres somos las que más podemos perder o ganar. Lo que estamos votando es si las multinacionales siguen decidiendo por nosotras o retomamos el control sobre nuestras vidas. Entre todos podemos cambiar esto, que cuando asumimos la responsabilidad de salir a la calle y votar podemos cambiarlo todo", ha finalizado.

EL FEMINISMO COMO "BRÚJULA DEMOCRÁTICA"

En el acto ha participado también la candidata regional Paloma García Villa, quien ha afirmado que el movimiento feminista ha sido "la brújula democrática y el camino".

"El movimiento feminista ha demostrado que sí puedes ir a la raíz de los problemas. El feminismo ha conseguido muchas cosas. Han descubierto lo fuerte que somos y por eso las derechas extremadas han puesto en el foco a las feministas. Los espacios que han dividido lo estamos cambiando y poniendo los cuidados en el centro, que las mujeres no vamos a ser trabajadoras invisibles en nuestras casas. El feminismo liberal es que se salve la que pueda. Nosotros queremos salvar a todas", ha dicho.

También ha tomado la palabra Edith Espinola, representante de las trabajadoras del hogar, un colectivo de 600.000 personas en toda España, de las que solo 409.000 están registradas en la Seguridad Social y "el resto en la economía sumergida". "Cuando los empleadores nos dicen que no quieren cotizar a la Seguridad Social eso no es cierto porque nos va en ello nuestros papeles. No tenemos derecho a paro ni al retorno de la baja de maternidad. Tenemos la menor indemnización por despido. La mayoría trabaja de interna y están 24 horas disponibles para el empleador. Decimos que el trabajo de interna es esclavitud moderna, porque lo he vivido en persona. Firmas un contrato de 40 horas y trabajas más de 75 a la semana", ha relatado.

Por su parte, la número tres de la candidatura de Unidas Podemos, Beatriz Gimeno, se ha centrado en la transversalidad de las políticas que proponen, pero no desde la moderación, sino desde la radicalidad. "El feminismo de la cuarta ola no se ha construido desde la transformación, sino desde la radicalidad. El feminismo, los pensionistas, la PAH y el 15M han demostrado que decir la verdad puede cambiar el mundo. Lo que no se puede hacer es retroceder. Perderemos la batalla si nos atrincheramos y nos resignamos a no avanzar", ha dicho.

En ese punto, ha esgrimido que cuando la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso, hablaba del concebido no nacido respondía a lo que pretende "un lobby internacional que lucha contra el derecho al aborto y lo está expandiendo por todo el mundo". "Cuando nos dicen que tienen los mismos derechos que una mujer embarazada no podemos retroceder", ha apuntado la parlamentaria.

También ha citado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "sigue siendo la misma activista, que sigue siendo la misma, no se ha vendido, se ha granjeado más enemigos y seguramente va a ganar la Alcaldía sin venderse".