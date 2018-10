De la Serna: "He sido un privilegiado, he hecho lo que quería hacer, he vivido como quería vivir"

Cerca de 700 personas han compartido hoy con el exministro Iñigo de la Serna el homenaje que un grupo de amigos le ha organizado en un hotel de Santander, en el que ha recibido numerosos elogios y alguna que otra petición de que no deje la política. El exalcalde ha afirmado que se considera "un privilegiado" y una persona "plena". "He hecho lo que quería hacer y he vivido como quería vivir", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que ha tenido "algunos aciertos y un razonable número de equivocaciones, pero que siempre ha actuado "con responsabilidad, dedicación y honestidad". "Ese es mi único patrimonio", ha apostillado.

Visiblemente emocionado, sobre todo en la parte final de su intervención cuando ha hablado de sus padres y sus hijos, De la Serna se ha mostrado "inmensamente feliz" en el que ha asegurado que es "sin lugar a dudas uno de los días más bonitos" de su vida. "Para mí es un pequeño milagro", ha confesado.

De la Serna, que ha contado anécdotas de las diferentes etapas por las que ha pasado en sus 20 años de trayectoria política, ha destacado que ser alcalde de Santander durante "nueve maravillosos años", es "lo mejor que me ha pasado de todo lo que he hecho". "No hay nada más bonito ni más maravillo que ser alcalde", ha dicho.

De su faceta como ministro de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy durante un año y medio, ha asegurado que "se volcó con Cantabria todo lo que pudo" con una dedicación diaria para agilizar proyectos y trámites.

A la vez, ha mostrado su admiración por Mariano Rajoy, al que ha definido como "una persona extraordinaria, honesta, con una responsabilidad asombrosa" y, a su juicio, "el mejor presidente que ha tenido España". "Ha sido un honor servir a este país a su lado", ha apostillado.

De la Serna ha contado cómo le cambió "la vida por completo" cuando Rajoy le ofreció ser su ministro de Fomento, y ha destacado el "paso adelante" que entonces dio la actual alcaldesa, Gema Igual, pese a que "aquel momento no era nada fácil". Ha añadido que es "la hermana que no tuvo", que tiene un "coraje descomunal" y se ha mostrado "orgulloso de que Santander tenga una mujer alcaldesa".

Ha añadido que llegar al Ministerio de Fomento fue "un regalo" por lo mucho que ha "aprendido y disfrutado", pese a los momentos "francamente complicados" como los conflictos de la estiba, el Prat y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

También se ha referido a los "difíciles momentos" posteriores: la moción de censura, con la que "tuvo la oportunidad de poder disfrutar de verdaderos amigos"; y las primarias del PP, en las que apoyó a Soraya Saénz de Santamaría "sabiendo -ha dicho- que ya tenía los dos pies fuera de la política". "Lo hice por cariño y por amistad, estoy feliz de haberlo hecho y lo volvería a hacer", ha confesado.

Así, ha resumido que en tres meses "le echaron del trabajo, perdió las elecciones" y además se rompió el menisco y sufrió un pequeño derrame, con lo que entiende que la posibilidad de que le toque este año la lotería es "alta", ha bromeado.

También ha contado que el día que anunció su retirada no podía dejar de llorar porque nunca ha recibido tantas llamadas y mensajes de cariño como aquel día, "ni en victorias electorales". De su nueva etapa como socio de una firma "100% española" de búsqueda de talentos, ha dicho que desde este mismo lunes ya es autónomo y que su intención es "disfrutar cada momento y cada día".

"Haga lo que haga, vaya donde vaya, siempre llevaré a Cantabria y Santander en mi corazón, amo a esta ciudad con pasión", ha dicho al finalizar su intervención, que ha terminado con un "no me despido porque no me voy".

Durante el extenso turno de intervenciones han tomado la palabra desde el ilustrador José Ramón Sánchez, hasta representantes de la Fundación San Cándido o la Obra San Martín; la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga.

"ALCALDE DE ALCALDES"

Gamarra, que forma parte de la dirección nacional del PP, ha definido a De la Serna como "uno de los valores políticos más importantes del partido, trabajador, tenaz, tímido aunque a veces no lo parezca, generoso con sus compañeros y un gran soñador que sabe ver e ir por delante", como hizo cuando fue "el primero en hablar de las smartcities".

Además, ha destacado su "humildad, humanismo y sentido del humor" y ha afirmado que Iñigo de la Serna "ha conseguido ser lo que nadie en el municipalismo español": alcalde de Santander, alcalde de alcaldes -como presidente de la FEMP- y presidente de los alcaldes de Europa.

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha dicho que Iñigo "ha sido el mejor alcalde" y que "va a ser lo que quiera y va a tener éxito donde quiera que esté. "Aquí tienes tu casa, eso que no se te olvide", ha añadido.

La presidenta del PP le ha dicho que "ha sido un honor que hayamos podido caminar juntos" y que "nada le hubiera gustado más que seguir caminando juntos" pero "no he podido competir con tus pretendientes, porque hace tiempo que juegas en otra liga, en la división de honor", ha afirmado.

"UN HASTA LUEGO"

Ha reiterado que Iñigo de la Serna "será en el PP de Cantabria lo que quiera ser", y ha confiado en que "esta despedida solo sea un hasta luego". Ha añadido que ha "contribuido como pocos a hacer cada día más grande" al PP, y le ha dado las gracias por su "legado", por "creer en Cantabria y haber hecho por Cantabria en 18 meses al frente del Ministerio de Fomento más que otros en 18 años".

"Aunque ahora aquellos que nunca han hecho nada por esta tierra y están condenados a vivir de tu trabajo y de tus rentas, les falte generosidad y carezcan de la honestidad y de la talla humana y política para reconocerlo. Pero no hace daño quien quiere sino quien puede. Y lo siento, pero no se puede tapar el sol con un dedo", ha añadido.

A la comida-homenaje, celebrada en el Hotel Santemar, han acudido los exalcaldes de Santander Manolo Huerta y Modesto Piñeiro, el expresidente del PP y de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso, el comité de dirección del partido, representantes de las juntas locales, Carlos Hazas del Banco Santander, representantes de colegios profesionales, asociaciones de vecinos y un largo etcétera.