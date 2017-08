El alcalde de San Sebastián cree que el debate sobre el turismo "es más bien ruido" con un "notorio componente político"

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que el debate que se ha abierto en la capital guipuzcoana sobre el turismo "es más bien ruido" con un "notorio componente político", que "en demasiadas ocasiones" adolece de "datos de rigor". Además, ha asegurado que San Sebastián presenta la misma ocupación "que el año pasado por estas fechas" y, sin embargo, en 2017 no se produjo el debate.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Goia ha asegurado que el debate turístico abierto en la ciudad no se corresponde "del todo" con la realidad.

Aunque ha admitido que "mantener debates sobre cualquier cuestión es algo positivo y que nunca hay que negar", ha añadido que también "es importante hacerlo desde la serenidad y desde el rigor que ofrecen los datos". "Para entrar a analizar situaciones, hay que saber cuáles son las realidades sobre las que hablamos", ha indicado.

Para el regidor donostiarra, el asunto del turismo "se ha convertido en serpiente de verano" y, a su juicio, el debate planteado, "si se le puede llamar así", es "más bien ruido".

A juicio del alcalde donostiarra, la discusión carece, además, "en demasiadas ocasiones de rigor, de datos, adolece de demasiadas sensaciones", y tiene "un componente político notorio, que es el motor de ese debate".

"En nuestra ciudad, el debate lo hemos tenido un año, concretamente en la elaboración del Plan Director de Turismo y, además, con los agentes que son protagonistas, no solo del sector, sino con la ciudadanía que puede resultar afectada por la incidencia del fenómeno", ha recordado.

Según ha añadido, el plan se aprobó el pasado mes de junio, en el que se "sentaron las bases sobre el modelo de turismo que San Sebastián quiere, busca y trabaja".

"Ése es el foro, el marco, el lugar y la manera. No quiero huir de ningún debate, pero entiendo que hay momentos y modos en el que ese debate se pervierte. Además, si va acompañado de determinados comportamientos, en lugar de lograr el objetivo que se busca, puede conseguir lo contrario", ha advertido.

DATOS

Eneko Goia ha apuntado que, durante el mes de julio, analizados los indicadores de visitas turísticas, pernoctaciones y grados de ocupación de la Parte Vieja de la ciudad, se constata que San Sebastián está "en la misma situación de ocupación de la ciudad que el año pasado por estas fechas y, en algunos caso, incluso algo menos". "Sin embargo, el año pasado no tuvimos este debate y lo tenemos este año, como si estuviéramos en una progresión infinita", ha añadido.

El alcalde cree que, además, en este caso, se establecen comparaciones que "está bien" tener en cuenta "como referencia de lo que no queremos llegar a ser", pero que "no son comparables con la ciudad de San Sebastián", como los casos de Barcelona o Palma de Mallorca.

"En un debate y un análisis serio sobre esta cuestión no podemos comparar esas realidades porque son diferentes. Podemos observarlas, analizarlas y tenerlas en cuenta para saber qué medidas hay que adoptar si no queremos llegar a ese tipo de escenario, pero la situación no es compatible", ha insistido.

HOSTELEROS

Eneko Goia ha afirmado que los hosteleros son "una parte" del debate que "tiene un interés particular, legítimo" y al cual "el volumen le interesa". "Lo entiendo, no lo comparto siempre. La exigencia que siempre les hacemos, estrategia que dicen compartir, es que tenemos que poner especial cuidado en la calidad, y en eso trabajamos conjuntamente en la medida de lo posible", ha manifestado.

Además, ha dicho que entiende e "incluso" comparte "las quejas y malestar" de los vecinos de la Parte Vieja, pero ha advertido de que "no es correcto ligar la problemática de la Parte Vieja única y exclusivamente al fenómeno turístico".

Goia se ha mostrado en desacuerdo con las afirmaciones del diputado socialista y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, de que el problema se ha producido en las dos últimas legislaturas, en las que él no ha presidido el Gobierno municipal.

"Ese comentario es un poco oportunista por su parte. No estoy de acuerdo, en absoluto, con esa afirmación, porque entra a dar por buenas determinadas cosas que ni su partido da por buenas, ya que da a entender que estamos en un escenario no deseado, de éxito de la ciudad como destino. Su partido no opina lo mismo y yo tampoco", ha criticado.

Por otra parte, ha asegurado que, "sin duda", la regulación de pisos turísticos que se presentará el 31 de agosto, logrará reducir el número de alojamientos de este tipo en la ciudad "y, en el caso de la Parte Vieja, especialmente".

También ha recordado que se han cerrado, en lo que va de legislatura, alrededor de 130 pisos turísticos de carácter ilegal y el Ayuntamiento ha comenzado a imponer sanciones, mientras en la anterior legislatura (con EH Bildu en el Gobierno) se abrieron 3 ó 7 expedientes, y no sancionaron ningún caso.