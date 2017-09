El alcalde de San Sebastián dice que "la voluntad" es implantar la tasa turística cuando lo permita el Parlamento vasco

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el regidor donostiarra ha lamentado, por otro lado, que, durante este verano, ha habido "mucho ruido" sobre el modelo turístico, "más que un debate", y ha apostado por efectuar "un debate sobre otras bases bastante más rigurosas".

Goia ha criticado que, "encubierto en un debate, se moleste a quien nos visita, generando una imagen negativa de la ciudad", lo que supone "no una manifestación de voluntad real de mantener un debate, sino simplemente la intención de hacer daño". "Es algo que, en otros aspectos, también hemos conocido en el pasado y verdaderamente me molesta porque no es bueno para la ciudad", ha añadido.

Aunque San Sebastián tiene "unas características específicas" y por tanto parte del debate sobre el modelo turístico tiene que producirse en ella, ha señalado que hay otras cuestiones en las que, "desde el punto de vista competencial, a la hora de hacer determinadas apuestas, no todos los instrumentos tenemos a mano en el ayuntamiento". Por ello, ha considerado que "parte de ese debate" tiene que hacerse en el Parlamento vasco. "Es un debate combinado entre distintos niveles competenciales", ha insistido.

Tras defender que "hacía falta regular" el fenómeno de viviendas de uso turístico, ha señalado que la propuesta de ordenanza que se ha elaborado pretende "ordenar la ciudad de alguna manera", como en "otras muchas materias", con el fin de "hacer una ciudad en la que se pueda vivir" y pueda existir "el desarrollo de una oferta de alojamiento turístico".

Su objetivo es garantizar "una adecuada convivencia" en los distintos barrios de San Sebastián y que se altere el precio de la vivienda "de forma sustancial", ha remarcado.