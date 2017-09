MADRID. EL PSOE DA UN “SUSPENSO” A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR SU “DEFICIENTE” GESTIÓN A LA HORA DE PLANIFICAR EL INICIO DE CURSO

El PSOE de la Asamblea de Madrid ha dado un “suspenso” a la Consejería de Educación por su “deficiente” gestión en la “planificación y organización” del inicio de curso.

En un documento del Grupo Parlamentario Socialista se señala que además “se ha mostrado un especial descuido y falta de impulso a la educación pública”.

El PSOE considera que ha habido “desorden y falta de información a las familias en el proceso de escolarización, que está siendo bastante desordenado y con evidente falta de información a las familias”.

En el citado escrito se afirma que “los problemas surgidos al no atenderse muchas de las demandas de las familias, especialmente al hacerse patente la falta de plazas en atención a la diversidad (aulas TEA, centros de educación especial, centros con integración,…) provocaron múltiples protestas de la comunidad educativa y forzó al consejero a pedir disculpas en la Comisión de Educación”.

El PSOE denuncia que “en relación a las políticas inclusivas en 2016 se dejaron de ejecutar casi 50 millones de euros en educación compensatoria, más de la mitad de lo presupuestado”.

Entre las deficiencias denuncias por el PSOE está el hecho de que las obras en 19 centros escolares han impedido un comienzo “normalizado”.

Asimismo, según el PSOE, “el profesorado está llegando tarde a los centros” y “muchos alumnos que han empezado el curso en Primaria y Secundaria no tiene a algunos de sus profesores en el centro”.

Tras exponer que “faltan plazas públicas en Bachillerato y FP, para el PSOE “esto no puede resolverse con sucesivas disculpas de los responsables políticos sino mostrando una diligencia y eficiencia que brilla por su ausencia en este Gobierno en un tema tan sensible como la educación de los madrileños”.

