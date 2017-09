MADRID. EL JUEZ SUSPENDE EL ACTO EN FAVOR DEL REFERÉNDUM CATALÁN PERMITIDO POR CARMENA

Google Plus

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid suspendió este martes el acto convocado para el próximo domingo en defensa del referéndum de autodeterminación de Cataluña en un espacio municipal de Matadero.

El juzgado admitió así el recurso presentado por el Grupo Municipal Popular y su petición de suspensión cautelar, en resolución firme que no admite recurso pero deja al Ayuntamiento de Madrid, titular del local donde se iba a celebrar el acto, tres días para presentar alegaciones.

Argumenta en su resolución que "los bienes municipales tienen como función principal el servir a los intereses generales", y que entre éstos "no puede incluirse, en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional y que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, señaló al conocer la resolución que “la Justicia ha puesto en su sitio a Carmena con un auto demoledor que le obliga a rectificar”, tras no querer revertir la concesión de la Nave de Terneras de Matadero por parte de la Junta Municipal de Arganzuela para celebrar un acto bajo el lema 'En Madrid por el derecho a decidir'.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso