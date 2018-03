MADRID. IZQUIERDO DICE QUE LA NUEVA LÍNEA DE SUBVENCIONES DEL 0,7% PRETENDE DAR “CONTINUIDAD” A PROYECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Google Plus

El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, aseguró hoy en el Parlamento regional en relación a las ayudas que proceden del 0,7% del IRPF que “esta nueva línea de subvenciones que se gestiona con fondos propios de la Comunidad de Madrid pretende mantener la continuidad en 2018 de proyectos desarrollados en el ámbito de nuestra región y que obtuvieron subvención en la convocatoria de 2016 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dirigida a la realización de programas de interés general de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, y no han podido resultar subvencionados, o lo han sido en una cuantía inferior a la solicitada, en la convocatoria de 2017 de la Comunidad".



Izquierdo, que compareció para explicar el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueban las normas reguladoras y de desarrollo del procedimiento de concesión directa de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender fines de interés social, reiteró que el objeto de estas subvenciones es dar “continuidad a la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social, en la Comunidad de Madrid”.

Consideró que con las presentes normas reguladoras la Comunidad de Madrid hace un “esfuerzo adicional para que los proyectos de continuidad, con arraigo en nuestra Comunidad, no pierdan su financiación”.

“Con ello, asumimos el compromiso de garantizar financiación a las entidades y programas que han venido contando con fondos del IRPF para desarrollar acciones dirigidas a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y lo hacemos con recursos propios”, añadió.

AJUSTADO A LA LEGALIDAD

Indicó que las subvenciones del 0,7% “se han ajustado de forma escrupulosa a la legalidad y al procedimiento y que están plenamente ajustadas a derecho”. También manifestó que el motivo de este "procedimiento extraordinario obedece única y exclusivamente al interés general y social, y a la voluntad del Gobierno de no dejar sin subvención a entidades que venían desarrollando proyectos sociales desde hace muchos años".

Asimismo, indicó que estas subvenciones irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad, en el ámbito de la región.

Dijo que la cuantía de la subvención será el importe solicitado para cada proyecto y señaló que el pago de las subvenciones se efectuará mediante un único pago del 100 % del importe de la subvención concedida, que podrá ser anticipado, sin previa justificación, ni exigencia de garantías. La subvención concedida deberá justificarse con fecha límite el 31 de marzo de 2019.



