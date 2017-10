MADRID. EL EQUIPO #SOMOSHEROES DE ILUNION HOTELS PARTICIPARÁ EN LA CARRERA SOLIDARIA ‘100X100 CICLAMADRID’

- Para esta prueba, #somosheroes estará compuesto por 10 personas, cinco de ellas con discapacidad. El equipo #somosheroes de ILUNION Hotels, la cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, participará el próximo 21 de octubre en la carrera solidaria ‘100x100 CiclaMadrid’, una prueba ciclista que recorrerá los 100 kilómetros que separan Torrelaguna de San Lorenzo del Escorial y cuyos beneficios irán destinados a una causa social.

Según informó la compañía en una nota, para esta prueba el equipo estará compuesto por 10 personas, cinco de ellas con algún tipo de discapacidad. La mayoría de los integrantes son trabajadores de ILUNION Hotels e ILUNION. Miguel Silvestre, exciclista profesional, actuará como capitán.

El cien por cien de los fondos recaudados con las inscripciones de la carrera irá destinado a la causa solidaria del equipo ganador. En su caso, el equipo de ILUNION Hotels luchará para recaudar fondos a favor de Down Madrid y, de esta manera, apoyar la inclusión familiar, social, educativa y laboral de las personas con síndrome de Down.

EQUIPO

El equipo #somosheroes estará compuesto por Josefina Guimarey, Juan Carlos Arastey, Jorge Orejón, Miguel Ángel Carrascoso, Juan Antonio García, David López, Iván Ojeda, Salvador Morillo, Alejandro Romeu y Miguel Silvestre.

A todos ellos les une un objetivo común: demostrar que son “personas extraordinarias acostumbradas a romper barreras y a trabajar juntos para lograr metas”, aseguran.

Capitaneado por Silvestre, que acompañó a este equipo en la GAES Pilgrim Race y que ha demostrado una gran implicación con la integración de personas con discapacidad a través del deporte, el equipo #somosheroes pedaleará para demostrar que "no hay límites ni obstáculos que les frenen".

El director de Comercial y Marketing de ILUNION Hotels, David López Pachón, aseguró estar orgulloso de pertenecer a este equipo y a ILUNION Hotels, “que apuesta por la diversidad y la integración de las personas con discapacidad como modelo de negocio”.

Para López, esta prueba es “una experiencia de vida y una forma de hacer visible lo que para muchos es invisible”.

ILUNION Hotels cuenta en su plantilla con un 40% de personas con discapacidad. “La integración y la solidaridad forman parte de su ADN”, asegura su director de Comercial y Marketing.

Esta actividad deportiva refleja "el trabajo conjunto y diario los trabajadores de la compañía por la integración social y por alcanzar un mundo sin barreras". "Además, es una manera de mostrar y poner en valor la capacidad de superación y el esfuerzo de las personas con discapacidad", señala la nota.

CIEN KILÓMETROS, CIEN PARTICIPANTES

Cien participantes competirán en ‘100x100 CiclaMadrid’, una carrera de bicicleta de montaña de 100 kilómetros que tiene como objetivo aunar la superación personal con la solidaridad y el conocimiento y disfrute de CiclaMadrid.

CiclaMadrid es el anillo ciclista de la Comunidad de Madrid, que tiene más de 400 kilómetros de perímetro y más de 1.200 kilómetros de rutas que conectan diferentes municipios turísticos con infinidad de recursos, de ofertas culturales y de posibilidades gastronómicas en un escaparate turístico de naturaleza y ocio saludable.

El exciclista Pedro Delgado actuará como embajador y padrino de la carrera.

