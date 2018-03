MADRID. SANIDAD BUSCA "SOLUCIONES TECNOLÓGICAS" PARA GARANTIZAR LA PLENA ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS CONSULTAS MÉDICAS

El director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, César Pascual, manifestó este martes en la Comisión de Sanidad de la Asamblea que su departamento está estudiando "soluciones tecnológicas” para solventar los problemas de accesibilidad que genera a las personas con discapacidad visual el nuevo sistema de avisos de las consultas en los hospitales de la comunidad.



Pascual compareció a petición de la diputada de Podemos Carmen San José Pérez, que le interpeló sobre esta cuestión. El director general explicó que, no obstante, “disponemos de un sistema de acompañamiento” para este colectivo pero muchas personas lo rechazan porque reclaman “absoluta autonomía”.

Indicó que, por ello, están estudiando "tecnologías que puedan facilitar” que las personas con discapacidad visual puedan saber cuando les llega el turno para entrar a la consulta, ya que el sistema actual no utiliza información sonora. “Seremos capaces de encontrar la solución y de buscar esa tecnología”, señaló.

Asimismo, informó de que “los sistemas de aviso de las consultas externas de los hospitales están diseñados para garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos de datos personales y el derecho a la intimidad de las personas que acuden a recibir asistencia”.

Tras explicar que la Consejería de Sanidad “pone en juego los recursos a su alcance, tanto humanos como materiales, para que todas las personas con discapacidad reciban el mismo trato que cualquier otro ciudadano”, afirmó que “es verdad que a las personas ciegas estas garantías les generan dificultad, no a su acceso sino a su autonomía plena”.

La diputada de Podemos señaló que las normas de accesibilidad para los hospitales tienen que cumplirse, por lo que pidió que se busquen “alternativas” y manifestó que “ni la protección de datos ni la privacidad justifica que haya personas que vean mermados sus derechos”. Asimismo, indicó que las personas con discapacidad tienen “derecho a su autonomía personal" y denunció que los números que entregan en las consultas no están en braille.



