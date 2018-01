MADRID. LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS ACUDIRÁN A LAS ESTACIONES DE CERCANÍAS PARA DENUNCIAR EL “MAL FUNCIONAMIENTO” DEL SERVICIO

El secretario general del PSOE-Madrid, José Manuel Franco, anunció hoy que en los últimos días de enero y primeros de febrero “estaremos en las estaciones de Cercanías explicando los motivos de nuestras protestas” por el mal funcionamiento de este servicio ferroviario.



José Manuel Franco señaló que los militantes socialistas “preguntaremos a los usuarios” de Cercanía qué “anomalías” ven en este servicio y tambiñen “explicaremos nuestros proyectos”. “Vamos a salir a la calle a buscar información entre la ciudadanía y explicar qué es lo que queremos y proponer posibles soluciones”, añadió.

Franco, que se reunió hoy con casi un centenar de representantes socialistas en el Congreso, el Senado, la Asamblea de Madrid y ayuntamientos para abordar el “caos que vive la red de Cercanías”, destacó que este servicio lo utilizan más de un millón de personas cada día.

Dijo que la red de Cercanías es “un ejemplo de abandono de un servicio por la falta de apuestas de los gobiernos del PP por la gestión pública”. A su juicio, “la falta de inversiones en el mantenimiento de las líneas y los trenes han llevado a una situación en la que la red de Cercanías no ofrece las garantías de calidad óptimas para quienes utilizan este servicio público”.

Además, manifestó que ante esta situación, “los socialistas no podemos permanecer impasibles y vamos a seguir realizando acciones coordinadas en todas las instituciones para defender los intereses de la ciudadanía, máxime cuando hay medidas, como la información a los usuarios ante cualquier incidencia que no requieren ningún tipo de inversión”.

También adlantó que exigirán "un programa específico y mejoras en la gestión, porque necesitamos proyectos concretos y no solo promesas para recuperar la calidad en este servicio público”.

Asimismo, denunció la “caída en picado” de las inversiones en Cercanías y el “abandono” del mantenimiento de los trenes, lo que supone que este servicio “no ofrece las garantías necesarias para que los usuarios se sientan seguros”. Finalmente, se refirió a los problemas de accesibilidad en la red de Cercanías, “lo que es inaceptable en el siglo XXI”.



