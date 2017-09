MADRID. SÁNCHEZ MARTOS DICE QUE, CUANDO FUE REPROBADO EN LA ASAMBLEA, PIDIÓ A CIFUENTES SU RELEVO

El ya exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Jesús Sánchez Martos declaró hoy, tras la toma de posesión de los nuevos consejeros, que le pidió a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que le relevara en el cargo y destacó que en esa decisión pesó que la Asamblea de Madrid le reprobara en junio de 2017, con los votos a favor de Podemos, PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP, por su mala gestión al frente de su departamento.

Sánchez Martos señaló que le “habría gustado estar 20 años dirigiendo la mejor sanidad del mundo, pero por encima de todo está la dignidad de las personas” y desveló que pidió a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, cuando se produjo la reprobación, que “cuando pudiera me relevara para poder estar con mi familia".

Tras considerar que “mi dignidad no me corresponde a mi solamente, también a mi familia”, reconoció que “evidentemente cuando una Asamblea reprueba a un consejero por mayoría, aunque ya sé que no es vinculante, y veo como mi familia sufre y el propio Gobierno tiene que aguantar la misma canción”, comunicó a Cifuentes que quería irse.

Finalmente, manifestó que deja Sanidad “satisfecho” del trabajo realizado y de haber formado parte del Gobierno de la “gran presidenta” Cristina Cifuentes.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso