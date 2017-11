MADRID. SÁNCHEZ MATO EXPLICARÁ MAÑANA LA INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS MUNICIPALES POR EL MINISTERIO

- A petición del PP y Ciudadanos. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, comparecerá este martes en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo solicitada por PP y Ciudadanos para explicar la intervención de las cuentas municipales por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La reunión se iniciará a las 12.00 horas y comenzará con la comparecencia de la interventora general del Ayuntamiento, María José Monzón, a petición del presidente de la comisión, José Luis Moreno, concejal del PP.

Moreno ha solicitado la comparecencia de Monzón, encargada de informar semanalmente del estado de las cuentas municipales al Ministerio como consecuencia de la intervención, para que "dé a conocer las actuaciones que el Ayuntamiento de Madrid piensa llevar a cabo en cumplimiento de la resolución de desestimación por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública del PEF y los consiguientes efectos en la ejecución del vigente presupuesto y en la elaboración del presupuesto de 2018".

Después de la interventora comparecerá el propio Sánchez Mato, requerido por los grupos municipales del PP y Ciudadanos para que “rinda cuentas ante la grave situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid tras el rechazo del PEF y la tutela de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda”, y para que, al igual que la interventora, “dé a conocer las actuaciones que el Ayuntamiento de Madrid piensa llevar a cabo en cumplimiento de la citada resolución" del Ministerio y sus efectos sobre la ejecución del presupuesto de 2017 y la elaboración del de 2018.

Una comisión municipal está obligada a reunirse en sesión extraordinaria si lo solicita la cuarta parte de sus 11 miembros, y en este caso lo han pedido cinco: los tres del PP, Íñigo Henríquez de Luna, Percival Manglano y Begoña Larraínzar, y los dos de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo y Begoña Villacís.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció el pasado jueves, durante la celebración oficial de la fiesta de La Almudena, que el Ayuntamiento constituiría una comisión "transversal", de la que formará parte el propio Sánchez Mato, para garantizar el cumplimiento de las directrices del Ministerio en cuanto a la regla de gasto.

Según indicaron a Servimedia fuentes municipales, en esa comisión transversal participarán "representantes de Alcaldía, de Economía y Hacienda, de la Intervención General y otros miembros del gobierno", pero "no necesariamente participarán las mismas personas en todas las reuniones de la comisión".

La vulneración de la regla de gasto por el Consistorio en 2016 obligó a la presentación de tres planes económicos financieros que Hacienda también ha rechazado, por entender que movilizaban recursos para compensar los que había tenido que inmovilizar el Ayuntamiento por los acuerdos de no disponibilidad por valor de 238 millones que le obligó a aprobar el Ministerio, precisamente para corregir el exceso de gasto en que incurrió en 2016.

Según Hacienda, las partidas inmovilizadas en razón de dichos acuerdos de no disponibilidad no pueden ejecutarse con dinero aportado por suplementos de crédito y créditos extraordinarios, como había hecho Sánchez Mato aprovechando que el Ayuntamiento tiene un superávit anual de más de mil millones.

Pese a ese superávit, el Consistorio está obligado, como el resto de instituciones municipales, a no incrementar el gasto más de un 2%, que es lo que se estima que crecerá la economía española en 2018.

