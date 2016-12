MADRID. SÁNCHEZ MATO ASEGURA QUE EL PSOE PARTICIPÓ EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE AHORA RECHAZA

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, aseguró este martes que el PSOE participó en la elaboración del proyecto de presupuestos para 2017, por lo que expresó su “incomprensión” con que este partido anunciara hoy la ruptura de negociaciones con Ahora Madrid para aprobar las cuentas de la capital.

“Las negociaciones previas existieron en la elaboración del proyecto de presupuestos actual”, aclaró Sánchez Mato en declaraciones a la prensa. El delegado de Economía hizo estas manifestaciones después de que el PSOE instara esta mañana al Gobierno de Manuela Carmena a empezar “de cero” con los presupuestos y elaborar un nuevo proyecto que cuente con la participación de los socialistas.

No obstante, Sánchez Mato afirmó que “desde el mes de julio están circulando borradores y propuestas de este equipo de Gobierno” en torno a las cuentas, por lo que dijo que hubo correspondencia entre PSOE y Ahora Madrid para sacar adelante el proyecto sobre el que se discutía hasta ahora para incorporar las enmiendas socialistas.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha justificado su rechazo al proyecto de cuentas del Gobnierno local a que no incorpora la totalidad de sus enmiendas a los presupuestos y que algunas de sus propuestas, como el plan contra la pobreza energética o el impulso de una oficina contra los delitos de odio, no terminan de plasmarse.

Asimismo, Sánchez Mato se quejó de que aún no saben cuáles son los “elementos” que justifican el rechazo socialista a seguir negociando sobre el proyecto de cuentas, ya que “no nos los han trasladado”. No obstante, el 9 de enero ambos partidos mantendrán una reunión para intentar desbloquear ‘in extremis’ los presupuestos de 2017.

