MADRID. SABANÉS ASEGURA HABER ENTREGADO A LOS GRUPOS LA DOCUMENTACIÓN DE BICIMAD Y EL PP DICE NO TENERLA

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, aseguró este viernes que ya “se ha entregado toda la documentación” que los grupos municipales reclaman para iniciar la comisión de investigación de Bicimad, pero el PP afirmó que no la tiene.



Sabanés respondió de esta forma en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que intervino ella y relató que ayer se informó al juzgado que instruye la querella por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos, presentada por el PP por el mismo caso de que, una vez aquél había dado permiso, se trasladaba la documentación en su poder a los grupos municipales.

“Esperamos que eso suponga que pueda empezar a trabajar la comisión en las mejores condiciones y que se aclaren todas las dudas que han expresado los grupos sobre la municipalización de Bicimad”, deseó la delegada, quien, preguntada si ya está entregada toda la documentación, contestó que se ha entregado “toda” la que fue solicitada por el juzgado.

Sin embargo, Sabanés no aclaró qué pasará con la documentación protegida por el acuerdo xe confidencialidad entre el Ayuntamiento y Bonopark, la empresa que gestionaba el servicio, y al que se le adquirió la cesión del contrato por 10,5 millones, importe que discuten los grupos de la oposición.

En este sentido, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ironizó en una visita esta mañana a Aravaca: “Qué suerte el que la tenga, porque desde luego en el Grupo Municipal Popular todavía no tenemos la documentación de Bicimad. El gobierno de la transparencia sigue negando, parece ser, la relativa al documento de confidencialidad que tenía la EMT con Bonopark". En esa línea, se preguntó “qué oculta ese pacto de confidencialidad que el Ayuntamiento no quiere entregar".



