Rivera descarta pactos con CiU en Barcelona: Es "de ciencia ficción" que abandone el independentismo

El presidente de C's, Albert Rivera, ha descartado este jueves acuerdos estables con CiU en el Ayuntamiento de Barcelona mientras siga defendiendo la independencia: "La hipótesis de ciencia ficción para que CDC abandone la vía separatista y poder dialogar no existe", ha criticado en rueda de prensa en el Ayuntamiento junto a líder municipal de C's, Carina Mejías.

Rivera estaría encantado de alcanzar acuerdos con el PDeCAT si dijeran que vía separatista está muerta, ha asegurado el presidente de C's, quien ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el expresidente Artur Mas, "están más preocupados por el referéndum que por la realidad catalana".

"No existe una CDC que apueste por el diálogo", ha sentenciado Rivera preguntado por los periodistas por pactos en el Ayuntamiento, que aprobará automáticamente sus Presupuestos la próxima semana si la oposición no presenta unas cuentas y un alcalde alternativo, después de que Colau vinculase su aprobación a una cuestión de confianza al no recibir el apoyo de ningún otro grupo.

Ha acudido a Barcelona para abordar la tarea que C's lleva a cabo en la ciudad y para reunirse con representantes del sector hotelero y de la restauración, aprovechando que no es periodo electoral --aunque puede que lo sea pronto en Catalunya, ha ironizado---, y ha sentenciado: "Queremos ser la alternativa de la alternativa --de Colau--, aunque también ofrecer diálogo".

Mejías ha defendido que C's es "la única alternativa en Barcelona entre la izquierda radical y los que quieren dividir y enfrentar, los independentistas", y ha dicho que han abordado con Rivera el enfoque del grupo municipal y sus temas prioritarios para que el partido sea la alternativa en la ciudad.

TURISMO

Tras reunirse con representantes del sector hotelero y de la restauración, Rivera ha criticado que son "unos de los grandes damnificados de la política de Colau y de Podemos", después de que el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) para limitarlos superase el miércoles el último trámite antes de abordarse en el pleno del viernes de la próxima semana.

"La administración se ha convertido en el mayor temor del sector, que genera miles y miles de puestos de trabajo", ha lamentado Rivera, que ha asegurado que este mismo jueves podría haber asistido a la feria de turismo de Madrid Fitur, pero que ha optado por acudir a esta reunión porque los restauradores y hoteleros son la punta de lanza del turismo español, ha dicho.

Ha asegurado que los representantes lamentan que "no hay diálogo, sólo voluntad de criminalización del sector", y ha avisado al Gobierno de Colau de que, si quiere el apoyo de C's para asuntos como los Presupuestos, debe sentarse con la oposición, en un diálogo en el que pondrán como condición que se deje de perseguir a este sector, en sus palabras.

Critica que las políticas del Gobierno municipal apuestan por el turismo de borrachera en lugar de por uno de calidad, como defiende C's: "Si quitamos las terrazas reguladas y lo que vienen son vendedores de latas ambulantes y 'top manta', el turismo es de menos calidad, no se pagan impuestos, no se genera empleo y se molesta a los vecinos".

Mejías ha criticado que el ejecutivo municipal pone trabas que provocan la pérdida de inversiones y de puestos de trabajo con normativas que ve que limitan a un sector que propone una oferta de calidad: "La administración de Colau está siendo un absoluto impedimento para el desarrollo de la actividad económica del sector".