Ribó apuesta por un "puzzle diferente" en el Ayuntamiento y cambiar "toda la organización"

Ribó, candidato de Compromís a la reelección, ha manifestado su "satisfacción" por el respaldo que su lista electoral ha logrado en los comicios de este 26 de mayo. Su candidatura ha sido la más votada en la ciudad y ha logrado diez de los 33 concejales que integran la corporación local.

Los resultados le permitirán seguir encabezando un gobierno progresista, en esta ocasión con el PSPV-PSOE como único socio frente a los dos que ha tenido en el mandato que ahora concluye, dado que Podemos (Unides Podem-EU), que tras 2015 formaban parte de su ejecutivo a través de Valencia en Comú, ha quedado fuera del consistorio.

En este contexto, Ribó ha asegurado que "toda la organización" del Ayuntamiento "tiene que cambiar, articularse mejor y modernizarse", y solo entonces "se hablará de cómo se adjudican" cada una de las concejalías.

"De esto no hemos hablado ni creo que hablemos esta semana. No hay nada adjudicado, está todo por discutir", ha indicado sobre el reparto de áreas Ribó, que ha remarcado que "el puzzle no está ni montado" y debe ser diferente".

Así, ha asegurado que lamenta "la no presencia de los compañeros de Unides Podem-EU" y que "es una pena porque representan a una serie de personas, pero tendrán que analizar las causas de lo que ha pasado". "Su falta la hemos compensado entre Compromís y el PSPV", ha indicado.

Respecto a la mejora que pretende llevar a cabo en la organización del Ayuntamiento, ha indicado que el consistorio es "la mayor empresa de la ciudad", con "alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadoras". Ha considerado que "su organización puede y debe mejorarse" hacia "áreas de gerencia más articuladas que permitan trabajar con más rapidez y con mayor eficacia".

"Este es el objetivo principal. A partir de aquí hablaremos e iremos trabajando", ha señalado Joan Ribó, que se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la mesa informativa del Día Nacional del Celiaco.

Asimismo, ha indicado que en los próximos días empezarán las sesiones de trabajo para conformar el nuevo Ejecutivo municipal. Ribó ha afirmado que "el objetivo era liderar un nuevo gobierno de coalición progresista" en Valencia y ha resaltado que este fin se haya logrado.

Sobre un posible mestizaje de cargos de distintos partidos en una misma área, el líder de Compromís ha afirmado que "es interesante" porque "hay menos peligro de que hagan reinos de taifas", pero ha señalado que "el problema es que no se puede aumentar mucho el número de personal" y que es un modelo "más fácil de llevar a la Generalitat, que es más grande".

"HEMOS RESISTIDO BIEN"

Ribó ha lamentado el "panorama en España" y los resultados electorales de la alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid en la capital, Manuela Carmena, que "no continuará", como tampoco lo hará la candidata de Podemos en Barcelona, Ada Colau.

"No es que nos hayamos quedado como una aldea gala, pero de alguna forma hemos resistido bien y eso es indicador de que este gobierno ha trabajado para toda la sociedad y la sociedad nos ha correspondido", ha valorado.