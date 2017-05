MADRID. RETIRADAS EN UN MES 36 TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA DISCAPACITADOS, 11 POR PERTENECER A FALLECIDOS

Google Plus

- Otras 18 por estar utilizándolas personas distintas a los titulares. Agentes de movilidad de Madrid retiraron en abril 36 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, 11 de ellas por haberse asignado a personas fallecidas que seguían utilizando sus familiares, en el primer control de estas tarjetas para comprobar que no se usan de forma fraudulenta.

Fuentes municipales avanzaron estos datos a Servimedia, resultado de la inspección el pasado mes de abril de 992 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y 946 vehículos estacionados en las mismas. De ellos, 42 no tenían tarjeta ninguna y 20 fueron retirados por la grúa.

De los vehículos que sí exhibían una tarjeta de autorización, además de las 11 que fueron retiradas por haber sido concedidas a personas ya fallecidas, otras cinco se incautaron por estar caducadas, dos por haber sido falsificadas y las 18 restantes por estar utilizándolas personas que no eran las titulares de las tarjetas.

Esta campaña de control, que tendrá nuevas ediciones en junio y septiembre, la inició el Ayuntamiento a instancias de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid).

Antes de proceder al control, el Ayuntamiento envió cartas a los familiares de titulares de este tipo de tarjetas que figuran en el padrón municipal como fallecidas, un total de 5.379 personas, para que dejaran de hacer uso de ellas puesto que su uso fraudulento está prohibido y es sancionable, por el perjuicio que causan a ciudadanos que necesitan aparcar en estas plazas.

Según datos del Ayuntamiento, en la ciudad de Madrid se han expedido 30.000 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que autorizan a sus titulares a aparcar en las plazas reservadas, en todas las del Servicio de Estacionamiento Regulado y en las de carga y descarga. Las personas titulares de tarjetas expedidas en otro municipio, otra comunidad autónoma u otro país de la Unión Europea tienen los mismos derechos.

