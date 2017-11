MADRID. ALMEIDA INSTA AL PSOE A RESPONDER MÁS ALLÁ DE TWITTER AL “ENÉSIMO DESPRECIO” DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Google Plus

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, invitó este lunes al Grupo Municipal Socialista a no responder sólo en Twitter al “enésimo desprecio” del equipo de gobierno al que sostiene: el de la concejala Rommy Arce al aplaudir que Barcelona en Comú rompiera su alianza con el PSC.

Almeida bromeó que si “alguien dudaba” de que los socialistas se iban a limitar a criticar a través de Twitter, como hicieron los concejales Ignacio de Benito y Mar Espinar, al tuit en el que Arce jaleó: "Aplaudimos a Barcelona en Comú, que pone fin al cogobierno con el PSC. No podemos subalternizarnos al PSOE #NoAl155".

“Seguro que de ahí no van a pasar”, pronosticó, recomendando a los socialistas que “deberían alguna vez poner coto a los desprecios constantes” que, desde su punto de vista, realiza Ahora Madrid con el PSOE.

La alcaldesa, Manuela Carmena, se desmarcó esta mañana del tuit de Arce, y, sin querer comentar la ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Barcelona, dijo que la opinión de Arce era “algo absolutamente personal” y que a menudo “la utilización de los tuits corresponde a decisiones poco meditadas” que “no son indicativas de las relaciones que existen entre los grupos municipales”. “Nosotros tenemos una relación excelente con el PSOE y la vamos a seguir teniendo”, sentenció la regidora madrileña.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso