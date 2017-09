MADRID. EL PSOE DICE QUE LA POLÍTICA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO ES “UN DESASTRE” DIGNO DE “DIMISIONES”

La portavoz de Desarrollo Urbano Sostenible del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, descalificó este martes la política de rehabilitación de viviendas del Gobierno municipal, al que sostiene el PSOE, como “un desastre absoluto” que presenta “un balance lamentable”, a su juicio “digno de dimisiones” en el Área.

González planteó una interpelación al delegado del Área, José Manuel Calvo, sobre este tema, en la que aseguró que éste no ha sabido gestionar ninguna de las tres vías abiertas para ayudar a las familias a rehabilitar sus viviendas (el Plan Estatal de Rehabilitación de Vivienda y los planes municipales Mad-Re y Madrid Regenera).

Del Plan Mad-Re, dijo que de las de las 1.475 solicitudes cursadas en 2016, el Gobierno denegó 906 por falta de presupuesto, y de las 382 estimadas sólo concedió 163, de las cuales todavía no se ha entregado ninguna ayuda. Por tanto, de las 24.552 familias que solicitaron ayudas, el Ayuntamiento ha “dejado colgadas a 15.035”. Por tanto, de las 904 solicitudes presentadas este año, sólo unas 200 son nuevas, y las demás se arrastran del año pasado. Igualmente, del presupuesto de 50 millones de este año, sólo ocho se ejecutarían éste, unos 29 el que viene y los 13 restantes para 2019.

Respecto al Plan Estatal, la concejala socialista acusó a Calvo de haber perdido el año pasado 2 millones de euros en ayudas del Gobierno por no haber concedido a tiempo las licencias, el único de la Comunidad. Igualmente, advirtió de que los 3.159 beneficiarios del plan pertenecientes a las áreas de regeneración y renovación urbana no han cobrado aún los 6,5 millones que transfirió la Comunidad al Ayuntamiento en febrero y tampoco se han realizado las obras de reurbanización de reequilibrio territorial, que suponían una inversión de 10,2 millones de euros (cuatro aportados por el Ministerio), por lo que se corre el riesgo de tener que devolverlos.

En suma, considera que las políticas de rehabilitación “arrojan un balance lamentable” y son “un desastre absoluto” y “digno de dimisiones”, que le sirvió para reiterar su tesis habitual de que “el PP y Ahora Madrid tienen muchas semejanzas en urbanismo”.

Antes, tras una intervención inicial menos detallada de González, Calvo había defendido el incremento de la inversión en rehabilitación realizado por el Gobierno actual en comparación con los anteriores del PP, con la definición de áreas prioritarias de inversión que agrupan al 43% de la población madrileña y una multiplicación por 10 en 2016 y por 20 en 2017, respecto a 2015, con la exalcaldesa Ana Botella, y un paso de 300 viviendas a 25.000. El delegado dijo que ya se han iniciado más de 60 obras de la solicitadas en 2016 y se han terminado la mitad.

En este segundo año ya se habrían recibido 994 solicitudes, que luego González rebajó a las mencionadas 200 después de restar las pendientes de resolver del año pasado; un dato que, junto al presupuesto real de ocho millones para este año, también quiso subrayar la portavoz del PP en esta área, Almudena Maíllo, quien preguntó si este año habrá dinero con los acuerdos de no disponibilidad impuestos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Calvo tuvo que aceptar este matiz, pero justificó que Ahora Madrid había tenido que “poner orden” en la concesión de ayudas y “agilizar procesos” como que todas las partes que tenían que informar para una instalación de ascensores se reunieran en un solo encuentro y no en varios sucesivos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso