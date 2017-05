MADRID. LORENA RUIZ-HUERTA, TRAS REGISTRAR LA MOCIÓN DE CENSURA: “LO LÓGICO ES QUE FUESE DEL PSOE” EL CANDIDATO A PRESIDIR LA COMUNIDAD

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, registró hoy en la Cámara regional una moción de censura contra la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, en la que ella misma sería la aspirante a sustituir a la actual mandataria.

Aunque Ciudadanos no apoya esta iniciativa y el PSOE no se ha pronunciado al respecto, a la espera de los resultados de las primarias socialistas celebradas ayer, Ruiz-Huerta afirmó que “lo lógico” es que “fuese del PSOE, que tiene más escaños”, el aspirante a presidir la Comunidad de Madrid.

No obstante, señaló que los socialistas “ni se han puesto a hablar con Podemos sobre nuestras propuestas de mínimos”. Dijo que “lo importante”, tras registrar la moción de censura, “no es hablar de quién encabeza” esa moción de censura sino sentarse a hablar sobre programas”.

La portavoz de Podemos, que explicó que Ciudadanos “ni se ha querido reunir con nosotros, afirmó que se reunieron con el PSOE hace una semana y nos dijeron que comparten el diagnóstico de la situación, pero no la fórmula”.

Manifestó que el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias es “un motivo para felicitarnos todos por el hecho de que los militantes han dado un no rotundo a la Gestora del PSOE y a la abstención que facilitó el Gobierno de Rajoy”.

A su juicio, “el PSOE debería dejar de mirarse hacia dentro, pensar en los problema de la ciudadanía y sumarse a esta moción”. Además, reiteró que “lo de menos es quién es el candidato y lo importante es hablar de contenidos”, manifestó Ruiz-Huerta, quien adelantó que su programa incluye una “profunda reforma fiscal”.

TARIFA UNICA DE TRANSPORTE

Sobre este asunto, el secretario general de Podemos de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, señaló que el “documento programático” de Podemos incluye ”una tarifa única de transporte, una renta básica madrileña para luchar contra la exclusión y un impuesto a la riqueza” para poder pagar sus propuestas.

Espinar aclaró que “no es una moción de censura contra gobiernos del pasado, sino contra dirigentes políticos del presente que no pueden borrar su pasado”. “Cifuentes no tiene legitimidad para firmar un contrato más en nombre de los madrileños y proponemos que la presidenta sea Lorena Ruiz-Huerta”, añadió.

Ruiz-Huerta Lorena aseguró que “estamos dando el paso que tenemos que dar” y señaló que “tenemos el respaldo de la ciudadanía”. Asimismo, destacó, dirigiéndose “a los corruptos del PP”, que “su tiempo en las instituciones se ha terminado después de 22 años de saqueo de las instituciones públicas”.

Dijo que, a partir de ahora, “seguiremos trabajando hasta el día del debate con los otros grupos para intentar que se sumen”. Por último, manifestó que en caso de no salir adelante su moción de censura, “la foto fija de la Asamblea será la de una Cámara de representación que ya no representa a la mayoría ciudadana que demanda respuestas contra esta organización criminal”, en alusión al PP, “que está instalada en la instituciones para saquearlas”.

