MADRID. PODEMOS RECLAMA MÁS RECURSOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS PARA ATENDER LAS DEMANDA A LAS PERSONAS DEPENDIENTES

Google Plus

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra ha registrado una proposición no de ley en la Cámara para instar al Gobierno regional a “elaborar convenios con los municipios para aumentar la financiación a los ayuntamientos y que estos puedan hacer frente a la demanda de personas dependientes" de los servicios que requieren.



Asimismo, se plantea “avanzar hacia un sistema en el que los municipios de la comunidad también se hagan cargo de las personas con Programa Individual de Atención (PIA) y por tanto con algún grado de dependencia”. Y también “ofrecer por parte de la Comunidad de Madrid los servicios de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, prestaciones vinculadas al servicio y prestaciones al entorno familiar para personas dependientes que aún no tengan el PIA".

Serra propone, además, “dar prioridad en los recursos de dependencia a la gestión directa o a través de las empresas públicas”. No obstante, se añade en la iniciativa, que en el caso de que existan servicios externalizados, habría que "establecer en los pliegos de contratación que los criterios relacionados con el proyecto técnico, la calidad del servicio y las condiciones laborales (exigiendo que se apliquen las mismas condiciones que tengan los empleados públicos en categorías similares) tengan más peso que el criterio de la oferta más ventajosa”.

Podemos defiende también “impulsar la consolidación de los puestos de trabajo en los servicios de dependencia mediante las convocatorias de empleo público por parte de las administraciones competentes, rompiendo con la inestabilidad y la contratación rotativa a la que están sometidas las trabajadoras, y favoreciendo la formación continua”.

Por último,insta a “elaborar un plan sobre un sistema de reorganización de los cuidados, sostenimiento de la vida y atención a las personas dependientes que incluya objetivos, indicadores de evaluación y un aumento presupuestario”.

En la exposición de motivos de la iniciativa se afirma que en España y en la Comunidad de Madrid “hay un modelo de cuidados obsoleto, ineficiente, insostenible y sobre todo injusto” y se pide a la Comunidad de Madrid “garantizar los derechos de las personas dependientes y avanzar con los municipios hacia unos servicios sociales de cercanía y proximidad desde lo local”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso