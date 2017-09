MADRID. ALMEIDA RECOMIENDA A CARMENA QUE SE PREOCUPE MÁS DE LOS “RECADITOS” DE SÁNCHEZ MATO QUE DE LOS SUYOS

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aconsejó este viernes a la alcaldesa, Manuela Carmena, que se preocupe más de los “recaditos” de sus concejales, como el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que de los que supuestamente le envía la oposición a través de los medios de comunicación.

Almeida contestó así, durante su visita al Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, a las palabras de Carmena, quien esta mañana criticó que el PP y Ciudadanos la pidieran reprobar o corregir a Mato y los otros dos ediles de Ahora Madrid que firmaron un manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña (Pablo Carmona y Montserrat Galcerán) en declaraciones a los medios de comunicación y no “en el seno del Ayuntamiento”, porque ante los medios es como hacer de “recaderos” de los mensajes del otro.

El portavoz popular replicó que él dice “lo mismo en público que en privado”, por lo que no tiene “ningún problema” en lanzar sus mensajes en una conversación personal o ante los medios. “Ellos no pueden decir lo mismo”, contrastó en referencia a los miembros de Ahora Madrid.

Es más, añadió, le parece “extraño que la campeona de la libertad de expresión”, como definió irónicamente a Carmena, “se queje de que utilizamos los medios de comunicación”, lo que trasluce que “prefieren que lo recluyamos en conversaciones privadas en el Ayuntamiento".

Acto seguido, el portavoz popular apuntó que Carmena “tendría que estar preocupada de los recaditos de sus concejales y no de los que la envía la oposición”. Entre tales supuestos recaditos, mencionó la propia firma del manifiesto por el derecho a decidir y la presentación a sus espaldas del recurso contra el contrato de organización del Open de Madrid de tenis, con el que Sánchez Mato, la actual delegada de Política de Género y Diversidad, Celia Mayer, y la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela demostraron que los ediles más a la izquierda de Ahora Madrid “la están desafiando y engañando”.

Precisamente, estos tres ediles tendrán que declarar ante el juez el lunes como consecuencia de la querella que interpuso el Grupo Popular por presunta prevaricación, malversación de fondos y delito societario por el informe por valor de 100.000 euros que encargaron a un despacho de abogados para sustentar su denuncia del contrato de organización del Open.

En relación con este caso, Almeida mantuvo su tesis de que declararán como imputados porque no están obligados a testificar en contra de sí mismso y por tanto "pueden mentir", al contrario de lo que opina Carmena, quien esta misma mañana insistió en su versión de que, a tenor de las providencias del juez, no están imputados, sino que se les llama a declarar para permitirles defenderse ante el juez de los argumentos de la querella.

Almeida retó a Carmena a ver si el lunes "sigue sosteniendo esta mentira" de que no están imputados, cuando, antes de declarar, se les permita mentir para defenderse mejor. "Lo que no se entiende en la calle es de difícil explicación. La gente sabe que están imputados", aseguró, interpretando que Carmena "se construye un artificio" para negar la realidad y con ello se "aísla" de la opinión pública.

