MADRID. LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS EMPIEZA EN NOVIEMBRE Y AMPLIARÁ UN 40% LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA

Este 1 de noviembre comenzará la recogida selectiva de residuos orgánicos en la ciudad de Madrid, en 17 zonas de 10 distritos, pero se extenderá a todos ellos al final de la legislatura, lo cual obligará a aumentar un 40% el presupuesto de los contratos de limpieza con las empresas adjudicatarias.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el director general de Servicios de Limpieza y Residuos, Víctor Manuel Sarabia, presentaron este miércoles la iniciativa justificándola en que la UE obliga a que en 2020 la mitad de los residuos sean reciclados y los orgánicos, que pueden serlo en biogás y fertilizantes, suponen el 47% de los que actualmente no se reutilizan en los hogares y el 30% en los comercios. Según dijo, cada madrileño genera a diario 1,1 kilos de residuos orgánicos.

El reciclaje de los residuos orgánicos (restos de comida, corchos y servilletas, pero no excrementos de animales ni pañales o compresas) obligará a instalar un nuevo tipo de contenedor, de color marrón, en tanto que uno naranja recibirá los residuos que no se pueden reaprovechar. Los dos correrán a cargo del Ayuntamiento, sin que las comunidades de vecinos tengan que poner nada de su bolsillo.

Sabanés dijo que esta nueva diferenciación de residuos será “tan importante” como cuando entre 1998 y 2002 se introdujeron los cubos amarillos para alojar los envases, y anunció que la iniciativa se acompañará de una campaña de sensibilización bajo el lema ‘Madrid acierta con la orgánica’, un subtipo del ‘Cuando reciclo, yo acierto’, que presidirá todas las operaciones de comunicación que tratan de inculcar el reciclaje en los ciudadanos.

Sarabia añadió que el proyecto piloto en 17 zonas de 10 distritos alcanzará a 255.000 hogares, y que a todos ellos se les proporcionará un kit que incluye un cubo con capacidad de 10 litros, un imán para la nevera que recuerda qué residuos son orgánicos y semillas de plantas aromáticas. Además, se enviarán 116.000 cartas a ciudadanos, 15.000 carteles a comunidades de propietarios y 2.000 kits a comercios.

Sabanés explicó, a preguntas de los periodistas, que los contratos de limpieza con las empresas adjudicatarias ya incluyen el proyecto piloto de reciclaje de residuos orgánicos, pero no el desarrollo en el resto de distritos hasta 2019. Por ello, calcula que esta segunda fase obligará a incrementar un 40% la cuantía de los contratos que el Ayuntamiento tiene firmados con dichas empresas, puesto que la recogida de los contenedores marrones será a diario, lo que se traducirá en un incremento de las plantillas.

Para la concejala, el reciclaje de residuos orgánicos también “es una oportunidad” que dinamizará el sector económico vinculado al medio ambiente y la economía social, con el consiguiente beneficio a nivel empresarial y también en el empleo.

