MADRID. CS RECHAZA EL SOBRECOSTE DEL SER, PORQUE LOS MADRILEÑOS YA PAGAN 493 MILLONES POR SUS COCHES

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, afirmó este martes que su grupo se opone “radicalmente” a que el pago por móvil del Servicio de Estacionamiento Regulado vaya a tener un sobrecoste para los usuarios, y lo justificó cifrando en 493 millones lo que pagan los madrileños por tener coche en impuestos, multas, aparcamiento y demás.



En una rueda de prensa en la Casa Cisneros, Villacís argumentó que si el Ayuntamiento tiene un superávit de más de mil millones, “ha llegado el momento de aliviar fiscalmente a los ciudadanos” y no de seguir presionándoles, porque el coste de vida en la ciudad ya es lo suficientemente alto y, en particular, los usuarios de coches pagan anualmente 493 millones sumando el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, las multas de tráfico, el aparcamiento y otros motivos.

La portavoz de Ciudadanos contrastó que el Ayuntamiento suba los impuestos con el hecho de que todavía no tenga proyecto de presupuestos para 2018, “una situación de excepción” sobre la que quiso “llamar la atención” ahora que se habla de los Presupuestos Generales del Estado, que su partido ha apoyado porque se está “arremangando” y responsabilizándose.

Villacís quiso “urgir” al Gobierno municipal a que no espere “ni un minuto más” para cumplir la que es su “principal obligación”, y en este sentido criticó que “siga viviendo en 1936”, inaugurando una exposición hoy sobre la resistencia de Madrid al ejército franquista, en lugar de vivir en 2018 y sacando el presupuesto que le corresponde.



