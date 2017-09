MADRID. FRANCO (PSOE) QUIERE GANAR LAS PRIMARIAS PARA “ACABAR CON LAS PUÑETERAS LUCHAS INTERNAS”

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Franco registró hoy en la sede del PSOE-Madrid su candidatura para participar en las primarias y declaró a Servimedia que uno de sus objetivos es, si accede a la Secretaría General, “acabar con las puñeteras luchas internas y con las llamadas familias y no crear ninguna nueva”.

“Mi objetivo es trabajar todos juntos”, señaló Franco, quien aseguro que “si conseguimos eso ya hemos conseguido mucho porque nos permitirá estar en situación de poder gobernar”. Dijo que es “un día muy importante para mí porque es un momento de enorme importancia y me siento muy orgulloso de dar este paso”.

Asimismo, aseguró que su candidatura “no es oficialista y no está tutelada por nadie” y señaló que “pretendo que sea la de las bases y de los militantes”.

Su intención es “colocar al partido en una situación idónea para ganar las instituciones” y afirmó que el suyo “no es un proyecto personal”. “Solo quiero aportar mi experiencia y conocimiento de Madrid para poder ganar las instituciones y, sobre todo, conseguir el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, explicó Franco.

Aclaró que no aspira a ser candidato a la Presidencia a la Comunidad de Madrid y destacó que “ya tenemos un gran candidato que es Ángel Gabilondo”. Asimismo, añadió, “pretendemos limpiar la vida política en la Comunidad, que está asaltada por la corrupción”.

