Puig insta a "refundar" el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante tras la investigación a Echávarri

Puig ha sostenido que sería "exigible" que los socios de gobierno del PSPV --Compromís y Guanyar Alacant, que han anunciado que romperán el pacto si Echávarri no dimite-- hicieran "un análisis" de las "cosas positivas" que se han podido realizar estos dos años y ha dejado en sus manos la posibilidad de "dialogar" y de "refundar el pacto y abordar cómo se puede gestionar adecuadamente".

A preguntas de los medios tras asistir a la constitución del Consejo Rector de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en Alicante, Puig ha dicho que la situación se ve "desde el respeto" pero con la "exigencia de que hay que pensar en los alicantinos" y que desde esa "reflexión se reafirme el pacto".

Preguntado sobre si respaldaba a Echávarri, Ximo Puig ha insistido en no se está ante un caso de corrupción aunque "deberá tener sus responsabilidades" y ha subrayado: "No estamos ante lo que ha sido habitualmente en el pasado. Es cierto que hay que ver cómo acaba esta cuestión y desde luego tengo la confianza en que no habrá ningún tipo de problema". Y ha zanjado: "Estaremos a lo que los jueces determinen".