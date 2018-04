Podemos acusa a Cs de "teñir de gris" la fiesta del Dos de Mayo con su decisión de mantener en el Gobierno al PP

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, al ser preguntada por cómo vivirán la fiesta del Dos de Mayo con la situación política actual madrileña.

"Con la misma con la que vivimos con esta situación de crisis institucional y de gobernanza que se vive en la Comunidad de Madrid, lo vamos a vivir un poco mejor porque no está la señora Cifuentes y eso es un motivo para darnos la enhorabuena, que al fin ha dimitido una presidenta mentirosa y relacionada con casos de corrupción", ha asegurado.

No obstante, sigue habiendo un Gobierno en funciones del PP que, a su parecer, "ha hecho una injerencia clarísima en el poder legislativo", para "paralizar la actividad de esta casa de la Asamblea - al suspender el Pleno ayer-- con un partido, Ciudadanos, que está dispuesto a seguir sosteniendo a este partido", que "qué más casos tienen que aparecer para que Ciudadanos se dé cuenta de que el problema no son individualidades concretas si no que es la estructura".

Además, Ruiz-Huerta ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, están tratando de "encontrar a un miembro limpio del PP" y "les está costando horrores", porque "es evidente que necesitarían encontrar a una persona que nunca hubiera estado en contacto con el Gobierno ni con el PP para que no estuviera manchado por la corrupción".

"Creo que no se entiende que Ciudadanos siga empeñado en sostener al partido más corrupto de la historia en las instituciones y esto va a teñir de gris la fiesta del Dos de Mayo. Nosotros seguimos apostando por un Gobierno de transición, que esté encabezado por alguien del PSOE puesto que son el principal partido de la oposición, llegando a unos acuerdos de mínimos y que garantice unas elecciones limpias en el año 2019 y no como las que hemos tenido hasta la fecha", ha apuntado Ruiz-Huerta.

En este punto, les ha lanzado a la formación naranja que "aún están a tiempo de recapacitar y de reflexionar" - para apoyar a Gabilondo para que sea investido como presidente -- y la ciudadanía madrileña "les estaría muy agradecidos".

Por último, la portavoz de Podemos ha lamentado que el PP "mantiene" a Cifuentes como diputada porque "si se resiste podría ir al grupo mixto y esto pondría en jaque la mayoría del PP con Ciudadanos".

"Esto habla mucho de que efectivamente el PP no es un partido de fiar, no le importa una higa el buen nombre ni la credibilidad de las instituciones, sólo está apostando por mantener la mayoría junto con Ciudadanos en lugar de echar a Cifuentes de la escena pública. Sigue siendo escandaloso que esta señora se mantenga en un escaño como representante en la Asamblea de Madrid", les ha afeado a los 'populares'.