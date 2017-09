Podemos Asturias ofrece al PSOE acordar la ley anticorrupción si el ejecutivo asturiano pide cárcel para Riopedre

El secretario general de Podemos en Asturias y diputado regional, Daniel Ripa, ha propuesto al PSOE un acuerdo para hacer una ley anticorrupción a condición de que el Gobierno del Principado solicite la entrada en la cárcel del exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años en el 'caso Marea', la trama de corrupción en la contratación pública asturiana.

"Le ofrezco una propuesta de acuerdo. Vayamos juntos a pedir la cárcel para Riopedre y pongamos en marcha la ley de unidad anticorrupción", ha emplazado Ripa al consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez. El Ejecutivo asturiano, al igual que Podemos, está personado en la causa. Podemos ya ha anunciado que solicitará el ingreso en prisión.

El ofrecimiento ha tenido lugar en la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias, donde Ripa ha cargado contra la posición de Gobierno en todo este asunto. Sin embargo, Martínez ha defendido la manera de actuar del Ejecutivo y ha dicho que han colaborado con la Justicia en todo momento, al tiempo que reclamarán a los condenados "hasta el último euro sustraído".

Además, el dirigente asturiano ha acusado a Podemos de hacer declaraciones sobre este asunto sin leerse la sentencia, sólo a golpe de titular de prensa. Martínez ha afirmado que la sentencia desmonta los planteamientos que está realizando públicamente la formación morada.

Posteriormente el diputado del PP David González Medina preguntó en el pleno al consejero de Educación, Genaro Alonso, por el perjuicio económico que se ha producido en el departamento mientras fue consejero Riopedre.

Alonso ha respondido que la sentencia judicial señala que no ha sido posible cuantificar el perjuicio económico. "Aventurar una cifra por mi parte sería imprudente", ha comentado Alonso, que ha recordado que hay otros procedimientos judiciales en marcha. Tras averiguaciones realizadas por la Consejería se comprobó que carecían de justificaciones una cantidad de material muy relevante. En este procedimiento, que sigue en fase de instrucción, la cuantificación sería superior a cuatro millones.

DEBATE EN RTPA

Por otro lado, en la sesión plenaria de este jueves, el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons criticó la retransmisión del debate de los candidatos a liderar el PSOE asturiano por parte de Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), por lo que pidió explicaciones a Guillermo Martínez.

El consejero de Presidencia contestó al diputado del PP que ni conocía ni ordenó la mencionada retransmisión y dijo que esa responsabilidad era de los responsables de la cadena y no del Gobierno. No obstante, ha apuntado que el debate no debió resultar tan aburrido para la audiencia, porque la audiencia ese día "fue superior a la programación habitual".