El PSOE recuerda al alcalde de Zaragoza que tiene competencias para no dejar un centro público a una miembro del GRAPO

Esta intervención está prevista dentro de las Jornadas Antifascistas organizadas en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que es de propiedad municipal.

"El alcalde tiene competencia para firma un convenio y ceder el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que queda muy bonito, y tiene también competencias, puesto que es el propietario del edificio, para no dejar que se use para decir que en estos 40 años de democracia se ha vivido en el fascismo y para que se considere a una ciudadana condenada por terrorismo como expresa política".

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez Anadón ha explicado que ser alcalde no es no solo para ceder infraestructuras municipales, sino "tener claro, que si sucede lo que sucederá el sábado tiene las competencias necesarias para no autorizarlo y, por tanto, que no se celebre".

Pérez Anadón ha resumido que ese ha sido el planteamiento que han trasladado al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), pero no lo ha aceptado.

"ZeC se ha escondido en algo que no tiene nada que ver como una posible petición de la Delegación del Gobierno en Aragón al juzgado por si existiese la comisión de un delito. Yo no hablo de la comisión de un delito, que pasará cuando suceda lo que tenga que suceder, sino de que el alcalde, que es propietario de un centro social para cederlo por una cuestión política y ahora resulta que no es responsable para ver lo que está pasando".