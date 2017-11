El portavoz del PSOE en Talarrubias (Badajoz) denuncia a Juan Metidieri por "agresión, insultos y amenazas"

Así lo ha informado el edil socialista en la sede del PSOE provincial en Badajoz junto al secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, que ha explicado los hechos "bochornosos" que ocurrieron el pasado 30 de octubre en el Pleno del Ayuntamiento de Talarrubias.

En concreto, Manuel Sánchez ha explicado que tras una serie de interrupciones en el Pleno del consistorio sobre diferentes debates, dentro del ayuntamiento, una vez acaba la sesión plenaria, Metedieri entabló una "serie de amenazas, insultos" e incluso le agredió "en forma de forcejeo y empujones", según sus palabras.

"No hice nada por seguir la discusión, no quise ponerme a su altura y lo denuncié a la Guardia Civil el pasado 1 de noviembre", ha señalado el portavoz socialista, donde ha concretado que al principio pensó en no emprender acciones legales contra el presidente de esta organización, en cambio, tras hablar con su familia, decidió que acciones de este tipo "no se podían tolerar".

Además, el concejal socialista ha señalado que también ha denunciado los hechos con el fin de que no vuelva a suceder, porque "no solo se atenta contra mi persona sino al derecho que tienen los concejales a expresarse con libertad"

Con respecto a los posibles motivos de la denuncia y de la presunta agresión, el portavoz socialista de la localidad ha detallado que no tiene "nada personal contra la persona de Juan Metidieri", y ha subrayado que en el Pleno se debatió una moción de Apag Extremadura Asaja sobre la Red Natura 2000.

"Es normal que como portavoz de mi grupo tenga que debatir y nombrar al presidente de la asociación", aun así, ha afirmado que "no puedo consentir es que ni a mí, personalmente, ni a mí, como concejal, se me zarandee y se utilicen medios impropios en democracia", ha dicho.

Por su parte, Rafael Lemus ha afirmado que Metedieri "tiene fama", tras las acciones que lleva a cabo con su asociación, de ser "follonero", y además, ha asegurado que "lleva varios plenos comportándose como si fuese un político y se piensa que está más en un programa de televisión que en una sesión plenaria donde se debate de política", ha criticado.

Sobre la denuncia, ha indicado que no conforme con interrumpir e increpar a un concejal socialista, "prosiguió en sus amenazas y terminó agrediendo al edil", por lo que ha recordado que se ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, y donde además, ha avisado al presidente de Apag Extremadura Asaja, "que ni él ni 20 como él amilanará al PSOE".

Por último, Lemus ha instado al PP a que condene este hecho y lo ocurrido en el Pleno del Ayuntamiento de Talarrubias, y sobre todo, al alcalde de Talarrubias, Antonio García, a que impida a Metedieri volver a entrar en las sesiones plenarias.