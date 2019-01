El PSC no tiene "ningún inconveniente" con que el Sindicato de Inquilinos ocupe su sede

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que este lunes por la mañana una treintena de activistas hayan ocupado el vestíbulo de la sede del PSC para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que regule los precios del alquiler, con motivo de la aprobación este martes del Real Decreto de alquileres "sin incluir ninguna medida para regular los precios".

Ante la voluntad de los activistas de mantener la ocupación hasta que no se retire la aprobación del Decreto del orden del día del Congreso o se incluyan sus demandas, Illa ha sostenido que no tienen ningún problema: "Nos han dicho que serán respetuosos con las instalaciones y que solo quieren hacer evidente la protesta. Si esto es así, no tenemos ningún inconveniente. Hasta ahora está siendo así. La política es esto".

También ha asegurado que él y la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, han hablado con los representantes del sindicato para escuchar sus demandas, y las han trasladado a los diputados de su formación en el Congreso que se encargan de esta cuestión.

DERECHO A LA VIVIENDA

Además, Illa ha defendido las políticas de vivienda que está impulsando el Gobierno central, ya que considera que está "haciendo pasos importantes para garantizar este derecho" a través del Decreto que se debe aprobar el martes.

Ha señalado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aumentan las partidas de ayuda a la vivienda en un 41% y ha reivindicado que cuando el PSC gobernó en el Ayuntamiento de Barcelona se hicieron 4.000 viviendas sociales, mientras que el actual Gobierno municipal ha hecho 700, según él.

"No solo no somos insensibles, sino que demostramos que nos tomamos la vivienda como un derecho", ha sentenciado.