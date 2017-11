El PSC descarta apoyar los Presupuestos de Colau en el trámite inicial de este jueves

Collboni ha destacado en declaraciones a los medios: "Pasamos a la oposición, y obviamente las renuncias que uno hace cuando elabora presupuestos porque está en el Gobierno y tiene que llegar a un acuerdo con sus socios, ahora no las haremos", ha dicho tras reunirse con Colau durante cerca de una hora y media.

El dirigente socialista ha sostenido que la ruptura del pacto de Gobierno ha sido un error para Barcelona, y ha criticado que Colau no explicara su alternativa si se rompía y que no se posicionara durante la consulta sobre si apostaba o no por mantener el acuerdo, algo que le ha reprochado en la reunión.

Los Presupuestos municipales se someterán en la comisión de Economía de la tarde de este jueves a su primer trámite y, si lo supera, se llevarán al pleno de noviembre, mientras que, si se rechazan en esta votación inicial, podría aprobarse mediante una cuestión de confianza, mediante la que los grupos tendrían el plazo de un mes para presentar un alcalde alternativo.

El grupo Demòcrata prevé abstenerse, ha explicado a los medios su líder y exalcalde, Xavier Trias, que ha sostenido que abstenerse es lo lógico a la espera de los próximos pasos de Colau: "A partir de sus decisiones, a ver si somos capaces de sentarnos y hacer las cosas con seriedad".

Fuentes de Cs y del PP han asegurado a Europa Press que prevén votar en contra de las Cuentas, mientras que ERC y la CUP han pedido aplazar el debate; María José Lecha (CUP) advirtió este lunes de que se trata de unos Presupuestos diseñados por un Gobierno municipal que ya no existe.