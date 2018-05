El PSC de Badalona consultará a su militancia sobre la moción de censura contra Sabater

En un comunicado, los socialistas han destacado que la decisión de consultar a la militancia se tomó por unanimidad en una asamblea local el jueves por la noche, después de que el PP ofreciera sus 10 concejales al PSC para que liderara una moción de censura.

El líder del PSC en el municipio, Àlex Pastor, ha agradecido el ofrecimiento del PP: "Me alegro de que Albiol haya entendido que la ciudad no necesita más personalismos, que su tiempo ha pasado y que ahora Badalona necesita un gobierno liderado por los que estamos en la política para construir puentes y no para destruirlos".

Pastor ha detallado que ya ha trasladado a la dirección del PSC la decisión de hacer la consulta para que ésta dé la autorización respectiva, y ha avanzado que en los próximos días anunciará la fecha y la pregunta.

"Queremos una consulta sincera, en la que nuestros militantes puedan expresarse de manera libre y secreta", ha señalado Pastor, añadiendo que la voluntad del PSC es acabar con la parálisis, la inacción y las ganas de dividir.