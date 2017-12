CATALUÑA. AGUADO DICE QUE EL TRIUNFO DE ARRIMADAS ES “EL PRINCIPIO DE MÁS VICTORIAS ELECTORALES EN OTRA COMUNIDADES AUTÓNOMAS”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy sentirse “muy satisfecho” por el resultado electoral conseguido por Inés Arrimadas en los comicios catalanes y señaló que es “el principio de más victorias electorales en otras comunidades autónomas”.



Tras dar las gracias a los más de 1,1 millones de “valientes” que han votado a Ciudadanos en Cataluña, dijo que está muy “orgulloso de lo hecho por Arrimadas, que ha ganado en votos y escaños”.

“Nosotros hemos hecho los deberes”, subrayó Aguado, quien destacó que “otros no tanto”, por lo que "no se ha podido arrebatar la mayoría absoluta a los independentistas".

Calificó de “hito histórico” el hecho de derrotar en las urnas al nacionalismo y dijo que es necesario seguir trabajando para "derrotar al pensamiento único y excluyente”.

Sobre este mismo asunto, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, dijo que, tras los resultados electorales se crea “una situación complicada”. “Es el tiempo de la política de nuevo y de hacer política de verdad y de la grande, porque si no, volveremos a cometer los mismos errores”, consideró. Propuso trabajar para “construir un país con todos los catalanes” y para “sumar ante esta compleja situación”.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, declaró que hay que “felicitar al pueblo catalán” por dejar al PP como una “fuerza marginal” y enviar un “mensaje de que el 155 no funciona y de su rechazo al autoritarismo y a la represión”.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, dijo que su partido ha obtenido un “mal resultado” y agregó que “me quedo con la parte buena, que es la bajada de la CUP y de Podemos”.



