EL PRIMER REFUGIADO DE CARMENA LLEGA ESPAÑA, PERO NO SE QUEDA EN MADRID

El primero de los 21 refugiados enfermos que se comprometió a acoger en la capital la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llegado a España con el contingente de 198 sirios procedentes de Grecia que ha aterrizado hoy en el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, no se quedará en la capital.

Más de dos meses después de que el Consistorio madrileño solicitara los visados humanitarios para los refugiados enfermos, sólo uno de ellos pisa la península y no se quedará en la ciudad que pidió su asilo. Aunque el Gobierno de Carmena pidió que se abriera una vía excepcional para acoger a estas 21 personas, finalmente llegará sólo un tercio y por el sistema establecido.

Según pudo saber Servimedia, estos visados no se han concedido y, por el momento, no se abrirá una vía paralela para su acogida en España, sino que se hará mediante el cupo que gestiona el Gobierno central con el programa europeo de reubicación de refugiados.

NO TIENE FAMILIA

Este refugiado, de 29 años, será acogido en un municipio de la Comunidad de Madrid, pero no en la capital. Presenta atrofia, post poliomielitis y parálisis infantil de extremidad inferior izquierda. No tiene familia y hasta ahora estaba en un campamento de Oreokastro.

Fuentes municipales explicaron a Servimedia que no se queda en la capital porque se desaconseja que se separe del grupo de refugiados con el que ha venido.

Carmena se mostró especialmente dura con la política de recepción de refugiados durante un encuentro en el Vaticano el pasado 9 de diciembre, cuando arremetió contra los países europeos, concretamente España, por su falta de compromiso con la acogida de estas personas.

