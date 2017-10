MADRID. EL PSOE DICE QUE LOS PRESUPUESTOS DE CIFUENTES PARA 2018 PRETENDEN “MANTENER Y SOSTENER UNAS POLÍTICAS QUE NO COMPARTIMOS"

Google Plus

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy, tras conocer el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2018, que “no son los que hubiéramos presentado”.

Gabilondo señaló que el proyecto presupuestario del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes persigue “mantener y sostener unas políticas que nosotros no compartimos”.

Dijo que todavía hay que esperar a que los grupos los reciban de forma oficial para “analizarlos y valorarlos” y agregó que espera “que todo esto no sea una teatralización entre el Gobierno y Ciudadanos de un acuerdo previamente ya adoptado”.

El portavoz del PSOE indicó que “vamos a presentar las enmiendas que sean necesarias” y destacó que “vamos a comprobar si esta propuesta supone un modelo distinto del que viene siguiendo la Comunidad de Madrid”. Se mostró también “preocupado por la mala gestión y la mala ejecución, ya que se aprueban unos presupuestos y se ejecutan otros”.

A su juicio, “los presupuestos son el instrumento político más importante que tiene un Gobierno, la máxima expresión de sus convicciones, de su escala de valores y sus prioridades, y delatan a los que los elaboran”.

“La experiencia de años anteriores es que este Gobierno busca sostener la situación, pero no transformarla y nosotros creemos que Madrid requiere una verdadera transformación que solo se podrá hacer a través de unos presupuestos con otras prioridades”, concluyó.





